1. jalaväebrigaadi Scautspataljoni kaitseväelased astusid välilaagri lõppedes keskpolügoonil asuvasse Linajärve raiutud jääauku. Sõdurite ja allohvitseride keha sai jaheda vee tunde kätte kontrollitud keskkonnas, sest kohal olid instruktorid ja meedikud. Ja on ju ka paksu jää sisse tehtud august välja tulla lihtsam kui vette kukkuja keharaskuse all pidevalt katki minevast jääaugust.

Jääauguharjutusest saadavast kogemusest võib kasu tõusta ka tavaelus.

"Kui sa oled kalamees, siis kui sa ei ole varem seda teinud, siis vähemalt ajateenistuses või kaitseväes töötades teed selle ära. Ja kui lähed näiteks nädalavahetusel kalale, siis kui peakski juhtuma selline õnnetus, siis on kohe võtta see, et oled seda varem teinud," rääkis vettekukkumise harjutuse instruktor nooremleitnant Oliver Jõesaar.

Augus tuleb jääda rahulikuks, hingata sügavalt sisse-välja, aru saada, kust välja peab minema, siis välja tulla ja võimalikult kiiresti endale uuesti soe sisse saada.

Üks paarisajast kaitseväelasest, kes vettekukkumist tunda sai, oli reamees Mihkel Kokka, kes tunnistas enne vette minekut, et tema katsumust ei pelga. "Mulle väga meeldis, midagi hullu tegelikult ei olnud, aga väga huvitav kogemus. Teeks veel üks kord tegelikult," ütles ta.

Juhuslikult vette kukkumist tuleb väliõppustel ikka ette, tõdes nooremleitant Oliver Jõesaar. "Selle nädala jooksul on rännakul kaks inimest kukkunud poolenisti vette. Nad ei kukkunud küll üleni, aga neil on pool keret märjaks saanud. Ehk meie jaoks on see väliharjutustel igapäevane asi."