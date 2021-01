Kallas: võimuliidul ei ole kokkulepet presidendikandidaadi osas

Peaministrikandidaat Kaja Kallas ütles riigikogu saadikute küsimustele vastates, et uuel võimuliidul ei ole kokkulepet presidendikandidaadi osas.

Kallas sõnas, et tema hinnangul oleks eelmiste presidendivalmiste ajal oleks protsess võinud lõppeda sellega, et president valitakse ära valimiskogus, mitte riigikogus.

Kallase sõnul on uue võimuliidu osalised pidanud arutelusid, et leida ühjist presidendikandidaati, kel oleks laiapinnaline toetus. "Aga ei, me ei ole selles kokku leppinud," ütles Kallas.