Võimupööre tõstis Reformierakonna ja langetas Keskerakonna toetust

Turu-uuringud viisid oma küsitluse läbi 12. jaanuarist 21. jaanuarini ehk küsitlus algas vahetult enne seda kui Jüri Ratas teatas 13. jaanuaril oma tagasiastumisest seoses Porto Franco kriminaalasjas. Küsitlusest selgus, et võimupöördest võitis enim toetajaid juurde Reformierakond, aga mõnevõrra ka EKRE. Toetajaid kaotasid Keskerakond ja parlamendiväline Eesti 200.

Kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks Reformierakonnale oma hääle 27 protsenti valijatest. Detsembris opositsiooniparteina oli Reformierakonna toetus 21 protsenti.

Reitingutõus tõstis Reformierakonna ka kindlalt populaarseimaks parteiks, sest Keskerakonna toetus kukkus jaanuaris 20 protsendile. Nii madal pole see Turu-uurinjgute küsitlustes olnud mitte kordagi pärast viimaseid valimisi märtsis 2019. Detsembris oli Jüri Ratase juhitaval Keskerakonnal toetajaid 25 protsenti.

Keskerakonna toetuse languse puhul tasub veel eraldi välja tuua, et kuigi muust rahvusest valijad toetavad jätkuvalt kõige enam Keskerakonda, on Keskerakonna toetus selles sihtrühmas võrreldes detsembriga langenud 59 protsendilt 43-le. Tippaegadel on Keskerakonna toetus muust rahvusest valijate seas olnud ka üle 80 protsendi. See muutus peaks Keskerakonda murelikuks tegema enne kohalikke valimisi nii Tallinna, aga ka Ida-Virumaad silmas pidades.

EKRE möödus Eesti 200-st

Langes ka parlamendivälise Eesti 200 toetus, kes oli varasematel kuudel eelmisele valitsusele jõuliselt vastandudes oma toetust tublisti kasvatanud. Kui detsembris oli Eesti 200-l toetajaid 20 protsenti, siis jaanuaris 14 protsenti.

Eesti 200-st möödus toetuselt Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Kuigi EKRE langes võimupöördega opositsiooni, kasvas nende toetus detsembrikuu 14 protsendilt jaanuaris 17 protsendile. Siiski on EKRE 17 protsenti nende tavapärane tase ja detsembrikuu 14 protsenti oli olnud valimiste järgse aja madalaim näitaja ehk erandlik number.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus oli jaanuaris kaheksa protsenti, mis on protsendipunkti võrra madalam kui detsembris ja kahe protsendipunkti võrra madalam kui novembris.

Sotside toetuse langus on neid viinud üsna samale tasemele Isamaaga, kelle toetus kerkis protsendipunkti võrra ja oli jaanuaris kuus protsenti.

Rohelisi toetas kolm ja Tulevikuerakonda üks protsent. Need näitajad kuuga ei muutunud.

Kahe uue koalitsioonipartei kogutoetus oli jaanuaris 47 protsenti ja kolmel parlamendi opositsiooniparteil 31 protsenti.

Turu-uuringute AS küsitles 1008 Eesti kodanikku vanuses 18 ja üle selle. Ehk valimisõiguslike küsitletavate arv varasemate küsitlustega võrreldes kasvas (varem oli valimis ca 1000 Eesti elanikku). Pooled vastajad vastasid telefoni ja pooled veebi teel. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti. Lähemalt saab reitingutest lugeda ERR.ee reitingute alamlehelt.

Kell 11 kommenteerivad ERR.ee saates värskeid küsitlusnumbreid uuringujuht Tõnis Stamberg ning ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.