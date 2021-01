Keskerakonna toetus venekeelsete valijate seas langes rekordmadalale

ERR-i tellitud Turu-uuringute küsitluse järgi oli Keskerakond küll muust rahvusest valijate seas selgelt eelistatuim valik, kuid 43 protsenti toetust on erakonna jaoks rekordmadal tase.

Veel 2019. alul oli Keskerakonna toetus venekeelsete valijate seas üle 70 protsendi. 2020. aasta alul üle 60 protsendi, kuid suurema osa eelmisest aastast jäi see 50-60 protsendi vahele. Jaanuarikuise küsitluse 43 protsenti tähistab aga täiesti uut madaltaset.

Teisel kohal muust rahvusest vastajate eelistustes on Eesti 200, keda lubas valida 15 protsenti, mida on kolme protsendipunkti võrra vähem kui mullu detsembris.

Muust rahvusest valijate seas kasvas Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja eriti EKRE toetus.

Reformierakonna toetus kasvas üheksalt protsendilt 13-le, EKRE toetus neljalt protsendilt 12-le ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal viielt protsendilt üheksale.

Kasvas ka nende muust rahvusest valijate hulk (12 protsendilt 16-le), kes ei hääletaks mitte ühegi erakonna poolt ehk kes on ilmselt segaduses Toompeal toimunud võimupöörde järel.

Venekeelsete valijate toetuse kadu peegeldub Keskerakonna üldistes toetusnumbrites ka Ida-Virumaal ja Tallinnas.

Veel paari kuu eest Ida-Virumaal üle 40 protsendi valijate toetust nautinud ja kindlalt esikohal olnud Keskerakonna toetus langes jaanuaris Ida-Virumaal 21 protsendile. Ehk see oli sisuliselt sama, mis EKRE-l, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal ja Reformierakonnal, kelle toetusnumbrid olid vastavalt 22, 20 ja 19 protsenti.

Tõsi, arvestama peab, et see küsitlus peegeldas valimisealiste Eesti kodanike vastuseid ehk kes saavad riigikogu valimistel osa võtta. Eelseisvatel kohalikel valimistel on valijate ring laiem ja vene hääle kaal seega suurem, mistõttu pole need numbrid automaatselt üle kantavad kohalike valimiste konteksti.

Keskerakond kaotas valimisealiste kodanike seas toetust ka Tallinnas. Kui veel detsembris oli Keskerakonnal ja Reformierakonnal Tallinnas võrdselt 26 protsenti toetajaid, siis jaanuaris oli Reformierakonnal pealinna valijate seas toetajaid 27 ja Keskerakonnal 23 protsenti.

Pealinna valijate kolmas-neljas eelistus on Eesti 200 ja EKRE, kelle toetused olid vastavalt 14 ja 13 protsenti.