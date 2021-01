Alaveri toimiku uued materjalid: Tammjärv ja Annus olid asja enam segatud

Sügisel lõid laineid katked Mati Alaveri toimikust, mis näitasid lugupeetud suusaprofessori ja tippsportlaste voolija küünilist külge ega jätnud kahtlust, et ta kureeris süsteemset dopinguskeemi. Kuna toona avati vaid osa toimikust ja välismaal kestsid kohtulikud uurimised edasi, siis võis ennustada, et halbu uudiseid tuleb juurde. Paraku nii läks – selle nädala alguses avati uued osad Eesti kriminaalasjast.

Need on sajad varem avaldamata kirjad ja sõnumid, mida vahetasid suusataja Karel Tammjärv ja nüüd rahvusvaheliselt kurikuulsaks saanud Saksamaa dopingutohter Mark Schmidt.

Meenutame kiirelt põhifakte

Veebruari lõpus 2019 lahvatas talialade MM-il Seefeldis skandaal, kui Austria politsei nabis operatsioonis "Aadrilaskmine" kinni viis dopingutarvitamise kahtlusega sportlast, seejuures ühe neist – austerlase Max Hauke – otse kanüül veenis. Saksamaal vahistati neid teenindanud dopingutohter Mark Schmidt kaasosalistega. Nende püsiklientide hulgas olid paljude suureks šokiks ka Mati Alaver, Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp.

Kuna võrgustik oli rahvusvaheline, jagati uurimine riikide vahel ära. Keskne tegelane Schmidt koos nelja abilisega läks kohtu alla Saksamaal, kus nad peamiselt pesitsesid ja tegutsesid. Sportlased – sealhulgas kolm eesti suusatajat ja oma poja treenerina tegutsenud Andrus Veerpalu anti kohtu alla Austrias, kus on eraldi spordikelmuse paragrahv.

Mati Alaver läks kohtu alla Eestis, kus seadus näeb ette karistust dopingu kasutamisele kallutamise eest.

Esimesena jõudis finišisse Alaveri kohtuasi, kui legendaarne treener võttis kokkuleppena 2019 novembris vastu karistuse – aasta tingimisi. Aga tänu tema advokaadi meisterlikkusele ja kohtu alalhoidlikkusele kuulutati kõik materjalid kinniseks. Rahvusringhääling ja Ekspress Meedia vaidlustasid salastamise ning läinud suve lõpus avaldati osa toimikust. Eesti Ekspress hages edasi ja saavutas selle, et kohus avalikustas äsja veel paarsada lehekülge.

Karel Tammjärvel oli selgelt aktiivne roll

Väljavõte Karel Tammjärve ülekuulamise protokollist. Autor/allikas: (Foto: ERR)

Uued materjalid heidavad varju ka teistele tegelastele, eeskätt Karel Tammjärvele, kes teenis ülestunnistusega skandaali keskmes paljude silmis plusspunkte, aga tegelikult – nagu näitavad sõnumid, kirjad ja tunnistused – oli eestlaste dopinguskeemi korralduslikus pooles vaat et sama oluline kui Alaver.

"Toimiku materjalidest on näha, et Mati Alaver on ehk küll dopinguteemalise suhtluse initsieerija ja selle dopingutarvitamise mõtte algataja, aga Karel Tammjärvel on selgelt aktiivne roll olnud vahetul dopingu tarvitamisel," ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern "Pealtnägijale".

Sadadel lehekülgedel joonistub üllatavalt mastaapne, aga ka veider petuskeem. Näiteks kasutasid asjaosalised varjunimesid, mis kohati on päris naljakad.

Schmidti alias oli David Novak. Alaveri kutsuti Kindraliks või Treeneriks (suure algustähega), aga osade tema e-mailide kasutajanimi oli Roger Federer või Luca Modric. Karel Tammjärv esines peamiselt Prints Charlesi nime all, Algo Kärp hüüdnimega Maxi, Andreas Veerpalu oli Andrej ning eestlastega tihti koos treeninud ja süüdistuse kohaselt samasse võrgustikku kuulunud Kasahstani koondislane Aleksei Poltoranin kandis koodnime Einstein.

Väljavõte Karel Tammjärve ülekuulamise protokollist. Autor/allikas: (Foto: ERR)

"Enne selle kriminaalasja kohtusse saatmist ja materjalide enda kätte saamist olin ma läbi lugenud just raamatu Lance Armstrongi dopinguskeemist ja minu jaoks oli seda raamatut lugedes ja toimikut lugedes täielik deja vu tunne, sest tegelikult need üksteise varjamised, aliaste kasutamised olid üks-ühele samasugused ka Lance Armstrongi dopinguskeemis," ütles Pern.

Kui tänaseks teame, et teeneline treener ja ordenikavaler valetas, kui rääkis ainult kontakti vahendamisest, siis ka spordipoisid käisid intervjuudes tõega ringi säästlikult. Algul räägiti ainult veredopingust – see on kui sportlase punaliblerikas veri võetakse välja, töödeldakse, hoiustatakse ja pumbatakse enne võistlust tagasi – siis uurimises tuli välja, et tarbiti näiteks kasvuhormooni, albumiini ja insuliini, mis on keelatud võtted kiiremaks taastumiseks või dopingu varjamiseks.

Esimesed kohtumised Schmidtiga toimusid 2016 suve lõpus. Selleks hetkeks oli Alaver justkui Eesti suusatamise juurest eemale tõrjutud ja ametlikult Kasahstani tiimi juures, kus tema hoolealune on Aleksei Poltoranin. Samas on näha, kuidas Alaver tegutseb varjatud mänedžerina Team Haanjas, mis on de facto Eesti suusakoondis.

Kirjade järgi on Team Haanja juhatuses Tammjärv ja Kärp, aga kogu finantsi organiseerib Alaver ning seda peamiselt ehitusettevõttelt Merko ja selle juhilt Toomas Annuselt.

"Meile teadaolevalt kanti siis osa Team Haanjale mõeldud sponsorrahast otse näiteks Tammjärve isiklikule pangakontole, kus ta võttis selle raha sularahana välja ja viis ja tasus siis sularaha eest selle nn teenuse eest Mark Schmidtile," ütles Pern.

Väljavõte Karel Tammjärve ülekuulamise protokollist. Autor/allikas: (Foto: ERR)

Tammjärv rääkis ülekuulamisel: "Selle rahalise toe organiseeris Mati Alaver ning mina andsin selle raha kulutamise kohta aru Matile. /.../ Mati Alaver oli korraldanud selliselt, et mina maksin enda isiklikult arvelt Mark Schmidtile lisaks enda poolt tarvitatud dopinguainetele ka Algo Kärbi ja Andreas Veerpalu poolt tarvitatud dopinguainete eest."

Kirjavahetusest joonistub, kuidas Alaver kureerib suurt pilti ja lepib kokku põhisuunad, aga konkreetne eestlaste dopingu tarvitamise korraldus ja selle eest tasumine jääb aja jooksul üha rohkem Tammjärve õlule.

Tammjärve sõnutsi maksis esimene hooaeg 4000–6000 eurot, edaspidi 8000 ja Pyeongchangi olümpia-aastal üle 10 000 sportlase kohta.

Formaalselt oli Team Haanja peatreener Anti Saarepuu, kes väidetavalt ei teadnud kogu sahkerdamisest ööd ega mütsi.

Väljavõte Algo Kärbi ülekuulamise protokollist. Autor/allikas: (Foto: ERR)

Verekorje sportlastelt toimus Saksamaal, manustamine ja võistluse järel uuesti välja võtmine üle maailma. Schmidt või tema abilised saatsid varjuna meie murdmaalasi Alpidest Lapimaani ja olümpiakülast Otepääni.

"See tähendab, et abilised pidid varjatult käima kaasas, see tähendab ka seda, et abilistel pidid olema kaasas vereülekande tegemiseks vajalikud vahendid ja – mis ehk kõige õõvastavam – need abilised pidid olema suutelised ühest riigist teise reisima sellisel viisil, et neil oli kaasas inimveri mingites pakendites," selgitas Pern.

Toomas Annus on tagantjärgi sõjakas

Kõik peategelased Tammjärv, Kärp, Veerpalu ja Alaver keelduvad selle loo jaoks kommentaari andmisest või ei vasta üldse päringutele.

Suursponsor Toomas Annus on seevastu sõjakas.

"Ärge helistage mulle palun... Ma isegi ei taha teada, mis teemal. Ärge kunagi mulle enam helistage sellest saatest!" Miks nii? "Küsige Kärmase käest… Niikaua kuni niuksed inimesed teil seal töötavad, ärge mulle helistage. Tegemist ei ole ausate inimestega," vastas Annus "Pealtnägija" kommentaaripalvele.

Järgnevates SMS-ides kinnitab Annus, et ei teadnud sponsorraha kasutamisest dopingu ostuks.

"Ei teadnud siis ega ei tea ka täna, mis summad ja kuhu läksid. Ma usun, et seda ei teadnud sponsoritest mitte keegi," seisab Annuse teates.

Välja arvatud otsese süüdistuse saanud, ütlevad kõik, et ei teadnud ega aimanud miskit, mis mõnikord kõlab asjaolusid arvestades üllatavalt.

Näiteks leiti läbiotsimisel jälgi, kuidas 2011. aasta dopingukahtluse järel koondise juurest lahkunud doktor Tarvo Kiudmaa väljastas ka järgnevatel aastatel Alaverile kümnete ja kümnete kaupa tühje retseptiblankette.

Perearstina töötav Kiudma uskus enda sõnul, et Alaver ostab nendega välismaalt ainult lubatud vitamiine ja taastusaineid.

"Karel Tammjärv ja Mati Alaver teatud mõttes tegutsesid käsikäes. Kuigi Eestis saime Mati Alaverile esitada südistuse dopingu tarvitamisele kallutamises, siis need materjalid, mis meie käes olid, viitasid sellele, et Karel Tammjärve roll oli väga selgelt seotud siis kaasa aitamisega dopingu tarvitamisele," ütles Pern.

Lõuna-Korea olümpia ajast pärineb ilmekas kokkuvõte, kus Tammjärv teeb võistluste vahepeal bilanssi kuludest Schmidtile: "Kontrollin üle, kas mul on kõik numbrid õigesti. Talvehooaja paketi eest on 8000 kolme kuti jaoks, kokku 24 000. 20 000 on üle antud, 4000 on jäänud."

Tihti oli sportlastel raskusi Schmidti tabamisega või ained ei tööta nii, nagu loodetud. Näiteks juunis 2017 kirjutab Schmidt ühe pulbri kohta: "Seal oli midagi valesti!! On kaks valikut... kas sinna pani toll midagi sisse, nii et puhtal tootel tekib mingi reaktsioon või seda hoiti valesti. /.../ Aga see ei toimi enam... Vabandan selle läbipõrumise pärast eelmisel hooajal!!!" Või oli tehnilisi tagasilööke, nagu külmutatud vere sulatamise aparaadi rike enne 2019 MM-i.

Väljavõte Algo Kärbi ülekuulamise protokollist. Autor/allikas: (Foto: ERR)

Andrus Veerpalu roll?

Kummaline on, et kuigi nii Tammjärvel, Kärbil kui Veerpalul oli sel perioodil terviseprobleeme, kõige korraldamisega oli palju janti ning märkimisväärset hüpet tulemustes polnud, jätkati dopingu panemist.

Viimased kirjad pärinevadki Seefeldi MM-ilt. Tammjärv 19. veebruaril: "Andrej treener mõtleb, kas on OK teha 1 homme õhtul ja 2 laupäeval. Kas ei ole liiga palju lühikese aja jooksul? Kas keha saab sellega hakkama?" Sõnastus viitab, et treenerina peetakse silmas Andrus Veerpalu.

Asi saab veel selgemaks 26. veebruari õhtul, kui arutatakse, kas Andreasele dopingut manustada samal õhtul või järgmisel hommikul. Kui Schmidt ütleb, et vahet pole, kirjutab Tammjärv vastu: "Ah, see oli pigem ta isa mure. Andrej ise ütleb, et see on OK, võttes arvesse kui palju aega on enne starti. Nii et homme 9.00 meie mõlema jaoks."

Toimiku materjalide hulgas on ka kirju, kus Tammjärv annab Schmidtile edasi neid otsuseid, mida on tehtud seoses Andreas Veerpaluga, Tammjärv kinnitab Schmidtile seda, et Andreas Veerpalu ei otsusta siis veredopingu tarvitamist ise, vaid koos enda treeneriga. Nii avalikult teadaolevalt kui nendes kirjades viidatu kohaselt oli Andreas Veerpalu treeneriks tema isa Andrus Veerpalu.

"Minu arvates ei ole alust pelgalt küsida seda, kas isa teadlikult lasi enda pojal dopingut tarvitada, vaid pigem on alust küsida seda, miks isa ise osales võimalikus dopingu tarvitamises," ütles Pern.