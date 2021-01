Samost ja Sildam arutasid Eesti spordi aususe üle

Samosti hinnangul on ta Annuse otsuse järel näinud dopingu õigustamist avalikus ruumis ning seetõttu on siiani päevakohane kunagise Bernatski dopingujuhtumi raportis öeldu.

Annus otsustas loobuda umbes poole miljoni euro sponsorraha maksmisest Eesti sportlaste toetuseks pärast ETV saate "Pealtnägija" kajastusele, kus teda seostati Eesti suusatajate dopingujuhtumiga. Annus kandis osa toetusrahast otse Team Haanja ühe liikme Karel Tammjärve arvele, kes kasutas seda grupi liikmetele dopingu ostmiseks Saksa dopinguarstilt.

Sildam tõi esile, et Annuse sõnul ta ei teadnud, et seda raha kasutati dopinguks, "Annus kinnitab, et tema ei teadnud ega tea ka täna, mis summad kuhu läksid, pidades dopingut silmas. Ma ei saa aru, mida me Tooomas Annusele ette heidame?" küsis Sildam.

Samost oli siiski teisel seisukohal: "Mina heidaks Annusele ette kas lapsikut või häbiväärset - kuidas keegi soovib hinnata - või siis väljapressijalikku käitumist, kus ta on sisuliselt võtnud enda poolt toetatud spordiliidud ja -tegijad pantvangi selleks, et rünnata ajakirjandust. Otseselt siis rahvusringhäälingut, kes on juhtinud tähelepanu sellele, milline pilt avaneb, kui lugeda Mati Alaveri kohtutoimikut. Ja see pilt on kindlasti Toomas Annusele ebameeldiv, selles ei ole kahtlust."

Samost soovitas kahtlejatel tutvuda toimiku materjalidega. "Ma arvan, et pärast selle lugemist inimesed veenduvad, et need küsimused, need faktid, millele rahvusringhääling ja "Pealtnägija" tähelepanu juhtisid - need on igati arusaadavad," leidis ta.

Samost avaldas arvamust, et enamus neist inimestest, sealhulgas mitu väga tuntud inimest, kes on viimastel päevadel rahvusringhäälingut kritiseerinud, ei ole tutvunud nende materjalidega ning tema hinnangul võiks vähemalt Eesti Olümpiakomitee liikmed neid materjale lugeda. "See oleks väga õpetlik. Ja kui keegi pole lugenud Bernatski raportit, siis võiks lugeda ka seda - see on väga profülaktiline ja tervistav," tõdes ta. "Seepeale võiks küsida, kas Annuse ärritus on põhjendatud. Või kas ajakirjaniku järeldused on põhjendatud või ei ole," lisas Samost.

Sildami viitele, et Annust puudutavad pealkirjad on süüdistavad ning samas ei ole kusagil otseselt tõendatud, et ta oleks dopinguga seotud, vastas Samost: "Teeks ühe asja selgeks: kellelegi ei saanud tulla 2019.-2020. aastal üllatusena see seis, mis valitses Eesti suusatamise selles osas, mida koordineeris Mati Alaver. Selleks ajaks oli korduvalt dopinguvõtmine tõestatud. Kas Toomas Annus on vanadusest nõder välis-eesti härra, kes süüdimatult annab raha, küsimata, mis tema rahaga peale hakatakse? Ei tundu Toomas Annust vaadates usutav. Seda piinlikum ja seda häbiväärsem on see, et inimene selle asemel, et ausalt vaadata peeglisse ja tunnistada, kus on vead nii Eesti spordis, suusatamises kui ka tema enda tegevuses, inimene põhimõtteliselt pantvangistab enda poolt toetatud sportlased ja neid ära kasutades asub vaba ajakirjandust ründama. Erakordselt häbiväärne! Ja kõik, kes seda tegevust õigustavad, võiksid mõelda - mida nad õigustavad!? Kui suur on Eestis raha võim?"

Samost tõi esile, et dopinguasja toimikust selgub, kuidas treener Alaver kirjutas pärast dopingu avalikuks tulemist oma märkmetes, et oleks vaja midagi arutada kellegi T.A.-ga. "Soovitan kõigil, kelle on südamel Eesti spordi ausus, tutvuda selle kohtutoimikuga - kasvõi sellega, mis on ajakirjanduses avaldatud, ja mõelda järgi: kes käitub eesmärgiga teha Eesti sport puhtaks ja kes käitub väga piinlikult, väga häbiväärselt ja manipuleerivalt nii Eesti spordi, avalikkuse kui ka ajakirjanduse suhtes," rääkis Samost.

"Niikaua, kuni näeme ringkaitset, mis ulatub Eesti ühiskonna tippu, ei ole ka põhjust öelda, et Eestis on spordi puhtuse ja aususega kõik korras," rõhutas ta.

Lisaks räägiti saates presidendivalimistest, kus Sildami hinnangul on kindel see, et ei Reformierakonnast ega EKRE-st uus president ei tule. Samosti hinnangul võiks üks kandidaat olla ekspeaminister Jüri Ratas, kuid Sildam pidas seda vähetõenäoliseks, arvestades Keskerakonna esimehe noorust.

Saates ehti juttu koroonaviiruse leviku olukorrast Eestis ja naaberriikides, vaktsineerimisest ning uue valitsuse koalitsioonilepingust.