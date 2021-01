Demokraatidel tuleb veenda 17 vabariiklasest senaatorit, keda on vaja kahe kolmandiku suuruse enamuse saavutamiseks sajaliikmelises senatis, et Trump süüdi mõista.

Ligi pooled senaatorid hääletasid teisipäeval Trumpi tagandamisprotsessi pidamise vastu, jäädes alla häältega 45-55. Need senaatorid mõistavad, et see "protsess on surnud enne senatisse jõudmist", ütles vabariiklasest Kentucky osariigi senaator Rand Paul.

USA esindajatekoda edastas esmaspäeval senatile ametlikult Donald Trumpi tagandamisotsuse, milles teda süüdistatakse Kapitooliumi mässu õhutamises.

Esindajatekoda hääletas 13. jaanuaril ootuspäraselt Trumpile mässule õhutamise süüdistuse esitamise poolt, millega käivitati tema vastu ametlik tagandamisprotseduur. Esindajatekojas andis ametisüüdistuse esitamise poolt hääle 232, vastu oli 197 rahvaesindajat ja neli jättis hääletamata. Demokraatidega liitus kümme vabariiklast.

Trumpile esitatud süüdistus puudutab 6. jaanuaril Washingtonis peetud kõnet, mille järel tungisid tema toetajad USA kongressihoonesse. Vägivallas hukkus viis inimest.

USA-s vannutati 20. jaanuaril ametisse uus demokraadist president Joe Biden.