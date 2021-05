Times: USA järgmise aasta kaitse-eelarve on suunatud Hiina vastu

Kaitsekulutuste prioriteedid on üksikasjalikult kirjeldatud Pentagoni 715 miljardi dollari suuruses eelarves. Eelarve on osa riigi kuue triljoni suurusest kulutamise paketist, mis saadetakse reedel kongressi heakskiitmiseks, teatas The Times.

Raha eraldatakse traditsiooniliste sõjaliste kulutuste jaoks, nagu sõjalaevad ja õhusõidukid. Siiski eeldatakse, et kulutused nendes valdkondades vähenevad.

Suuremaid investeeringud ootavad sellised valdkonnad nagu kosmos ja tuumaheidutusvõime. Samuti investeeritakse rohkem Vaikse ookeani piirkonna heidutusvõime suurendamiseks, et seista vastu Hiina kasvavale sõjalisele ülesehitusele. Raha eraldatakse ka järgmise põlvkonna hüperhelirelvade arendamiseks, teatas The Times.

"Me peame moderniseeruma, et meie heidutusvõime säiliks. Peame uuendusi samuti kiirendama," ütles USA kaitseministeeriumi kõrge ametnik Kathleen Hicks.

USA eelmise presidendi Donald Trumpi administratsiooni eesmärk oli, et 2022. aasta kaitse-eelarve raames ehitatakse 12 uut sõjalaeva. Joe Bideni administratsioon tahab ehitada ainult kaheksa sõjalaeva.