"Reporteritund": opositsioon hindab koalitsioonilepet kohati arusaamatuks

Helme sõnas, et Reformierakonna käik moodustada valitsus just Keskerakonnaga pole kuidagi üllatav, sest võimu on kahe partei vahel lihtsam jagada.

"Ma päris ausalt ütlen: koalitsioonis olles, me olime natuke siseopositsioonis," lisas ta. Samas ütles Helme, et koalitsioonilepingu punktide täitmisel oli EKRE tema hinnangul väga tubli.

"Meie koalitsioonileping oli ikkagi väga põhjalik, väga läbimõeldud, väga läbikaalutletud, seal oli palju kompromisse," sõnas Helme

Ladõnskaja-Kubits selgitas, et Isamaa sees kasvas sisemine pinge ning tema oli algusest peale möödunud valitsuse toimimise osas skeptiline. Uue valitsuse moodustamine oli aga poliitloogika järgi mõistetav, kuid tema hinnangul oleks vaja valitsuses laiemat profiili.

"Ühiskonnale praegu, hetkel oleks kasulikum laiema koalitsiooni moodustamine, kus oleks rohkem kaasatust," sõnas ta.

Samas lisas Ladõnskaja-Kubits, et korruptsioonikahtlused on alles uurimise all ja võivad ilmneda uued asjaolud, mis praeguse koalitsiooni tööd takistavad.

"Tõesti, minu jaoks on ka täiesti arusaamatu, et sellise mahuga, nii primitiivsed korruptsiooniskeemid erakondade kassat veel täidavad," ütles Sikkut.

Ta sõnas, et tuleks kindlasti suurendada erakondade rahastamise läbipaistvust ning näiteks võiks seada ülempiiri kampaaniakuludele.

Sellega nõustus ka Helme, kes lisas, et ka Reformierakond pole aastate jooksul ilma korruptsiooniskandaalideta olnud.

"Meie poliitmaastik laiemalt on sellest korruptsioonivähist läbi imbunud juba aastakümneid," ütles ta.

Samas selgitas ta, et Martin Helme endine nõunik Kersti Kracht ei saanud raha otseselt kätte ning EKRE laiemalt ei ole kuidagi korruptsiooniskandaaliga seotud. Tema jaoks on aga kummaline see, et korruptsioonikahtluse saanud erakond sai uuesti valitsusse.

Ladõnskaja-Kubits arutles poliitilise vastutuse teemal ning temas tekitas küsimusi ka Mihhail Korbi käitumine. "See on see erakond, kes kahjuks kogu aeg ajab segamini oma erakonna, linna või riigi rahakoti," ütles ta Keskerakonna kohta.

Sikkut lisas, et tuleb teha jõulisi samme, et enam korruptsioon ei lokkaks.

"Kõigil on valmisolek olemas, teeme nüüd ära, ma usun, et see toob tulemuse," lisas ta.

Ladõnskaja-Kubits sõnas veel Keskerakonna kohta, et pärast Savisaare lahkumist oodati erakonna muutumist, kuid seda oodatakse siiani.

"Needsamad tibukesed, kes on kasvanud Savisaare ajal, nüüd on kasvanud suureks ja tegutsevad täpselt sama mustri järgi edasi," ütles ta.

Uus koalitsioonileping tundub aga üldsõnaline

Sikkut ütles, et nii selle kui eelmise koalitsioonilepinguga oli näha, et tahetakse võimalikult palju häid asju sisse panna. Samas on ka liialt detailsed koalitsioonilepingud tema hinnangul halvad.

Helme sõnas, et tema uues lepingus palju positiivset ei leia ning suureks murekohaks on just haridusvaldkond. Talle tundub ka rohepööret puudutav liialt kampaanialik ettevõtmine.

Sikkut vaidles vastu ja sõnas, et talle just meeldib ambitsioonikas rohepöörde eesmärk.

Ladõnskaja-Kubits ütles, et leping on liialt üldine ning talle on jäänud palju asju täiesti arusaamatuks. Näiteks on "kultuurikiirendi" mõiste tema jaoks segane.

Murekohaks on ka eestikeelsele haridusele ülemineku korraldamine, arvas poliitik.