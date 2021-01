Kallas: peame üle vaatama vaktsineerimise korralduse

"Kõik need juhtumid näitavad seda, et võib-olla me peame selle vaktsineerimise korralduse üle vaatama. Et kuidas teha ikkagi nii, et kohe, kui jääb mingi doos üle, siis on kohe teada inimesed, kes ette võetakse. Et see jookseks sujuvalt ja kõigepealt saaksid vaktsineeritud tervishoiutöötajad, hooldekodude töötajad ja elanikud ja sealt edasi riskirühma kuuluvad inimesed. Me arutame, kuidas seda muuta paremaks ja selgemaks," rääkis Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"See pilt peab olema kõigile arusaadav ja jälgitav, et millal inimeste kord nii-öelda kätte jõuab," lisas ta.

"Kindlasti see tekitab pahameelt ja kindlasti sellega tuleb tegeleda, et see oleks arusaav ja selge," märkis Kallas.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) märkis, et tervishoiuasutustes on olemas teatav otsustusvabadus selle üle, kuidas nad oma asutuse sees vaktsineerimist täpsemalt korraldavad.

"Alati ei ole võimalik 100 protsenti alustada just tervisetöötajatest. Võib tekkida momente, kus võetakse teisi tervishoiuasutuse enda töötajaid, kui seda peetakse kaalutletult vajalikuks," kommenteeris Kiik.

Ta rääkis, et Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) pakkus seda võimalust ka haigla nõukogu liikmetele, kes ei ole küll eesliini tervishoiutöötajad, aga keda saab käsitleda haigla ülejäänud töötajate raames ja kelle vaktsineerimine on samuti põhjendatud. "Küsimus oli siin järjekorras. See protsess oleks pidanud algama nõukogu mõttes hiljem," ütles Kiik.

Kiik rääkis, et meedias kajastust leidnud juhtumeid ühele skaalale panna ei saa.

"Valga haigla puhul oli probleem selles, et [vaktsiini] pakuti väga selgelt väljapoole haiglat, pakuti suurtes kogustes, mitte seda üksikut kuuendat doosi, mis tuleb ära teha kuus tundi pärast viaali lahustamist," märkis Kiik.

Kiige sõnul oli Valga haigla juhatuse esimehe tagasi kutsumine adekvaatne samm.

Kantsler Marika Priske juhtumist rääkides ütles Kiik, et vaktsineerimine peab toimuma läbipaistvalt ja vastavalt kavale. "Mina isiklikult ei oleks sellist pakkumist vastu võtnud, kui mind oleks kutsutud, aga see ei ole kuritegu, see ei ole väärtegu. See on PERH-i psühhiaatriakliiniku poolne pakkumine talle kui nõukogu liikmele, kes haiglas tihti viibib."

Kiik rääkis, et Priske on tagantjärele talle tunnistanud, et ta kahetseb oma otsust pakkumine vastu võtta.

Praeguse seisuga on Kiige sõnul vaktsineeritud 78 protsenti Eesti tervishoiutöötajatest.

Valga haigla nõukogu otsustas kolmapäeval kutsuda ametist tagasi haigla juhi Margus Ulsti, kes pakkus kaaslastele Rotary klubist järjekorravälist vaktsineerimist COVID-19 vastu.

Kolmapäeval kirjutas Eesti Päevaleht, et sotsiaalministeeriumi kantsler ja Põhja-Eesti regionaalhaigla nõukogu liige Marika Priske sai väljaspool järjekorda vaktsiinidoosi jaanuari alguses.

Vaktsiini on pakkunud oma nõukogu liikmetele lisaks PERH-ile ka Rakvere haigla.