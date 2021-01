Uue valitsuse ühe koalitsioonipartneri Keskerakonna liidrid Jüri Ratas ja Mailis Reps pole erinevatel põhjustel valitsusse ministriks läinud ja jätkavad tööd riigikogus. Ühelt poolt toob see kaasa parlamendi rolli suurenemise, ütlevad poliitikud. Teisalt peavad koalitsioonipartnerid leidma erakonnajuhtide vahel toimiva koostöö, et valitsuse tasemel asjad kinni ei jookseks.

Selles, et koalitsioonierakonna juht jääb parlamenti, pole iseenesest midagi uut. Seda on tehtud varem ja ka näiteks eelmises valitsuses jäi koalitsiooni kuulunud Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder tööd tegema riigikokku. Äsja ametisse astunud valitsuses jäid parlamenti nii Keskerakonna esimehest endine peaminister Jüri Ratas kui ka tema üks lähem võitluskaaslane ja koalitsioonilepingu pealäbirääkija Mailis Reps.

Seeder ütles omast kogemusest, et selline olukord tasakaalustab täitevvõimu ja parlamendi tööd.

"See on istuvale peaministrile kindlasti natukene ebamugavam, aga see ei pruugi lõpptulemuse seisukohalt olla sugugi halvem variant, aga see eeldab natukene teistsugust töökorraldust. Parlamendis olev koalitsioonipartner ja tema juhid kaasatakse rohkem ka täitevvõimu töösse ja nad hakkavad selles mitteformaalselt osalema kindlasti," rääkis Seeder.

Näitena parlamendi rolli suurenemisest eelmise valitsuse ajal toob Seeder välja tõsiasja, et koalitsiooninõukogu istungid hakkasid Stenbocki maja asemel toimuma riigikogu hoones.

Koalitsiooninõukogu tegeleb aga eelkõige riigikogu hääletustega ja EKRE esimees Martin Helme ütles, et sujuvaks koostööks valitsuse tasemel sellest ei piisa.

"See on liiga piiratud formaat, et tegelikult tegeleda valitsuse poliitikaga. Kõigele lisaks valitsuse poliitika on ju see, mida riigikogusse ju üldse saadetakse. Nii et nad peavad kuskil mingi teise formaadi ikkagi leidma. Eelmise valitsuse ajal oli selleks formaadiks nii-öelda õhtusöögid Stenbockis," rääkis Helme.

Peaministri kohalt riigikokku tulnud Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et olukord nõuab tihedat suhtlust poliitikute vahel.

"Loomulikult on olemas Keskerakonnal oma valitsusdelegatsiooni juht, kelleks on Jaak Aab. Kindlasti on ka selles koalitsioonis olemas koalitsiooninõukogu, aga selge on ka see, et poliitikud peavad omavahel tegema väga head ja tihedat koostööd ja kindlasti Keskerakond suhtleb nii fraktsiooni tasemel oma valitsusdelegatsiooniga ja vastupidi," lausus Ratas.

Peaminister Kaja Kallas lubab otsuste tegemiseks leida sujuva formaadi, sest muidu asi tema hinnangul toimida ei saa.

"Kui me teeme valitsuses otsuseid, siis võib-olla erakonna juhid, kes selle laua taga ei ole, ütlevad, et otsus tuleks ümber vaadata, lahti teha. See kindlasti teeb otsutamise keerulisemaks. Seetõttu me peame leidma võimalusi, kuidas seda paremini korraldada," ütles Kallas.