Pentus-Rosimannuse sõnul on eelmine valitsus jätnud riigieelarvesse mitmesaja miljoni suurused sisustamata kärped, mis tegelikkuses tähendaks ministeeriumite kulude vähendamist poole võrra.

"Me oleme kriisis ja loomulikult see tähendab eelarvetulude vähenemist. Mida eelmine valitsus tegi, ja ma olen uhke, et me tegime seda – me läksime laenu peale, me läksime majandust ja Eesti elu, sotsiaalset turvalisust hoidma samal tasemel, mis oli enne kriisi. Ma arvan, et see oli õige suund. Te ütlete, et seal sees on kärped, järgmisel aastal 260 miljonit, eelarvestrateegia peale kokku 700 kuni 800 miljonit, kas see on mingi bluff – vabandust, see ei ole mingi bluff," rääkis Ratas saates "Uudis +".

Ratase sõnul vajab riigieelarve hädasti revisjoni. "Me ei olegi riigis riigieelarve revisjoni teinud minu teada üle 20 aasta. Kui rääkida riigieelarvest rahandusministeeriumi ametkonnaga, siis nad ütlevad, et revisjoni tegemine on väga õige. Me alustasime eelmises koalitsioonis tegelikult kulude ülevaatamist, ja see on õige suund, et tuleb see riigieelarve revisjon ära teha. Seda peabki nüüd uus valitsus tegema," lausus Ratas.

Ratase sõnul tegi eelmine võimalus kriisi tingimustes, mis veel võimalik. "Ma arvan, et selles olukorras on Eesti majandus ja rahandus antud üle järgmisele valitsusele võimalikult head korras. Me peame arvestama, kus me aastal 2021 oleme – tervisekriis, majanduskriis, mõned Euroopa Liidu juhid ütlevad: sajandi suurim kriis," ütles Ratas.