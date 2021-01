Ravimifirmad peavad taotlema EL-is toodetud koroonavaktsiinide ekspordiks luba

Komisjon langetas niisuguse otsuse selleks, et vaktsiinid jõuaksid kõigi EL-i kodanikeni võimalikult kiiresti ning et vaktsiinide eksport väljapoole EL-i oleks läbipaistvam.

"Eelmisel aastal tegime kõvasti tööd, et sõlmida vaktsiinitootjatega eelostulepingud ning tuua vaktsiinid inimesteni nii Euroopas kui ka mujal. Andsime ettevõtetele raha ette, et nad saaksid suurendada vaktsiinide tootmiseks vajalikku tootmisvõimsust, nii et tarned saaksid alata kohe, kui vaktsiinile on luba antud. Nüüd tahame me teada, kuhu meie vaktsiinid lähevad, ja tagada, et need jõuavad meie kodanikeni. Me vastutame Euroopa kodanike ja maksumaksjate ees – see on meie jaoks kõige olulisem," selgitas tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides.

Reedel kehtestatud süsteemiga nõutakse ettevõtjatelt liikmesriikide ametiasutuste teavitamist oma kavatsusest eksportida Euroopa Liidus toodetud vaktsiine.

Kiirmenetluse korras vastu võetud ja reedel avaldatud rakendusaktiga nähakse ette loa taotlemist koroonavaktsiinide ekspordiks väljapoole EL-i kuni 2021. aasta märtsi lõpuni. Seda kohaldatakse üksnes selliste ettevõtjate suhtes, kellega EL on sõlminud eelostulepingud.

Euroopa Komisjon avaldas 17. juunil Euroopa strateegia, kuidas kiirendada koroonaviiruse vastaste tõhusate ja ohutute vaktsiinide väljatöötamist, tootmist ja kasutuselevõttu. Õiguse eest osta konkreetse ajavahemiku jooksul kindla arvu vaktsiinidoose katab komisjon eelostulepingute alusel osa vaktsiinitootjate esialgsetest kuludest. Seda summat käsitatakse kui sissemakset nende vaktsiinide eest, mille liikmesriigid pärast ära ostavad.

Komisjon selgitas, et eelostuleping kujutab endast seega riskivaba investeeringut, mis kohustab ettevõtjat toodet ette tootma isegi enne sellele müügiloa saamist. See peaks võimaldama kiireid ja katkematuid tarneid kohe, kui vaktsiinile on luba antud.