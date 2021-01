"Uudis +" saatejuht Arp Müller tundis huvi, kas Ratas peab õigeks, et keskkonnaministri ametis on keskharidusega erakonnakaaslane Tõnis Mölder. Ratas leidis, et kõrghariduse omandamine peaks olema Möldri eesmärgiks.

"Ma pean haridust väga oluliseks. Ministri ametis, kes on eeskujuks Eesti ühiskonnale, on hariduse tase ja diplom väga tähtis. Jah, tuleb tõdeda, et Tõnis Möldril pole kõrgharidust. Ma väga loodan,et noor mees saab aru, kui oluline see on ja võtab seda ülikooli aspekti ülitõsiselt ja suudab käia ülikooli läbi ja see kraad saada. Eesti ministrid on olnud ka varem keskharidusega, aga see ei tähenda, et see on vabandus. Ma arvan, et Tõnis Möldril on minu soovitus siit edasi liikuda hariduse mõttes," rääkis Ratas.

Tõnis Mölder lõpetas 2009. aastal Lihula Gümnaasiumi hõbemedaliga. Ta õppis 2009-2015 Tallinna Ülikoolis riigiteaduste erialal, kuid ei lõpetanud seda.

Ratase sõnul on ta Möldrit ministriametis alati nõus soovitustega aitama, kuid keskkonnateemade olulisust arvestades läheb Möldril kindlasti vaja ka spetsialistide abi.

"Eesti ühiskonnas pole varem nii palju keskkonnapoliitilisi, kliimapoliitilisi pika perspektiivi otsuseid tehtud kui viimasel kahel aastal. Ma arva, et kliimapoliitikas, keskonnapoliitikas on Keskerakond võtnud kõige aktiivsema rolli. Kui Tõnis tuleb küsima, siis ma annan talle häid mõtteid ja soovitusi, aga kaasama peab ta väga palju inimesi, eriti kui arvestada, mis toimub metsanduses, raiepolitiikas, õigemini, mis pole kokku lepitud. Ja mis puudutab metsanduse arengukava," lausus Ratas.