Toomas Annus lõpetab võistlusspordi toetamise

Annus saatis meediale kirjaliku pöördumise, milles teatas, et ERR-i portaalis ilmunud artiklis ja ETV eetris olnud "Pealtnägija" saatelõigus on avaldatud avalikkust eksitav ja pahatahtlik väide, millega teda seostatakse dopinguasjaga tulenevalt sellest, et ta oli pikaajaline suusatajate ja Team Haanja sponsor.

Annuse sõnul toetas ta nii isiklikult kui ka Merko kaudu Eesti suusatamist - alul Eesti Suusaliitu ning seejärel Team Haanjat ja samuti sportlasi otse. Igal aastal andis Merko 30 000 ja Annus ise 170 000 eurot.

"Kuna suusaliit ei pakkunud suusatajatele alates 2015. aastast mingit tuge, tegelesid Team Haanja sportlased ise kõige hädavajalikuga, sealhulgas vastutas Karel Tammjärv finantside ja raamatupidamise eest, Raido Ränkel riietuse eest jne. Toetajana lähtusime usaldusest ning meil puudus kahtlus meile esitatud eelarve õigsuses."

Annus kirjutas, et küsimusele, kes olid sportlaste dopinguasjast teadlikud, on Karel Tammjärv avalikult vastanud ning see on avaldatud varem ERR-i portaalis.

"Minu nime nende seas ei ole. Kinnitasin Pealtnägija ajakirjanikule 25.01.2021 saadetud SMS-is, et ma ei teadnud sponsorraha kasutamisest dopingu ostuks, ent sellest hoolimata tegi ERR 27.01.2021 hommikul eksitava pealkirja ja sisuga artikli, mis seob mind dopingu teemaga. Samuti paljundasid seda uudist pea kõik meediaväljaanded ja isegi valgusreklaamid linnaruumis."

Annus leiab, et kuna sportlased on lihtsalt inimesed, võib ette tulla mis tahes eksimusi või rikkumisi, mida ei saa ükski sponsor kahjuks ennetada ega kontrollida.

"On dopingut, narkootikume, ebaväärikat käitumist, huligaansust jms. Lisaks pettumusele, et Team Haanja sportlased kasutasid minu poolt isiklikult üle kantud toetusrahast mingi osa väidetavalt dopingu ostuks, pean taluma meedia süüdistusi ja loodud muljet, et Team Haanja rahaline toetamine tähendab ühtlasi minu teadlikkust dopingu kasutamisest."

Annus lisab, et kui 2019. aastal lõpetas ta dopinguskandaali tagajärjel Eesti profisuusatamise toetamise, siis nüüd on ta sunnitud lõpetama Eestis igasuguse võistlusspordi toetamise.

"Alates 2021. aastast ei toeta ei mina isiklikult, Merko ega Kapitel Eestis võistlussporti. Vabandan südamest kõigi meie heade sõprade ja partnerite ees, kellele olime oma kogusummas ligikaudu poole miljoni euro suuruse toetuse selleks aastaks lubanud ja kes olid sellega arvestanud."

Annus märgib, et kahjuks ei pea ta mõistlikuks ega võimalikuks jätkata spordi toetamist keskkonnas, kus sportlaste pattude eest tabab sponsorit meediapeks, mis kahjustab sponsorite mainet ja läheb vastuollu sponsorluse põhimõtetega. Küll aga lubab ta jätkata kultuuri toetamist senises mahus.