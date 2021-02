Raul Kirjanen sportlaste toetamisest ei loobu

Kui mitmed ettevõtjad kaaluvad sarnaselt Toomas Annusele spordi toetamise lõpetamist, siis Graanul Investi suuromanik Raul Kirjanen kavatseb sportlasi ja eriti noorsportlasi edasi toetada. Ta lisab, et oluline on teha lepingud mitte sportlaste, vaid alaliitudega ja panna neisse sisse puhta spordi klausel.

Kirjanen ja Graanul Invest toetavad noori jalgrattureid, aga ka suusaliitu ja võrkpalli. Kirjanen rääkis "Vikerhommikus", et ettevõte toetab just alaliite, et oleks olemas keha, kellele saab esitada vajadusel nõudeid ja vaielda kui vaja.

"Spordis suurt ootust, et annan 10 või 100 tuhat ja saan midagi vastu, on väga keeruline saada. Tulemust spordis osta paraku või õnneks ei saa. Toetajana sa eeldad, et toetus läheb asja ette ja seda kasutatakse parimal võimalikul viisil. Kõikides meie lepingutes on ka puhta spordi klausel sees ehk et hoidutakse ebaseaduslikest tegevustest ja dopingu tarvitamisest."

Küsimusele, et kas neis lepingutes on sees ka konkreetne punkt, et kui jääd dopingu kasutamisega vahele, siis maksad toetusraha tagasi, vastas Kirjanen: "Ma arvan, et meil on see punkt sees."

Kui Toomas Annus teatas, et lõpetab võistlusspordi toetamise ja sama mõtet veeretavad teisedki ettevõtjaid, siis Kirjanen seda ei tee.

"Ei, me ei ole üle vaatamas oma toetusmeetmeid. Ma arvan ja loodan, et ühtegi suppi ei sööda nii kuumana, kui seda keedetakse. Kui supp jahtub ja emotsioonid lähevad maha, siis istuvad asjaosalised maha ja räägivad asjad uuesti läbi," viitas ta võimalusele, et ka Annus võib oma otsuse mõne aja pärast ümber vaadata.

Kirjanen ütles, et peab eriti oluliseks noortespordi toetamist.

"Sport on ühiskonnas tähtis, eriti tähtis on noortesport arvestades neid ahvatlusi, mida maailm noortele pakub. Et noortel oleks võimalused harjutada. Meie jaoks on oluline ka soov toetada asju, mis on põnevad ja kus on entusiastlikud inimesed taga."

Samas soovitas ta ka ajakirjandusel juhtunust ühtteist õppida ja tõi viimase skandaali kõrval välja ka varasemad meediakajastused.

"Kui siin Alaveri ja ka hiljutised Soome seiklused välja tulid, siis olin selgelt ärritunud. Rääkisin sellest suusaliiduga, et see peab väga kiirelt lõppema. Samas oli siis Eesti meedias seisukohti, et hoopis suusaliit on rumal. Et suusaliit ei toeta suusatajaid ja et nad teevad kõiki asju valesti."

Teise näite tõi Kirjanen suusaliidu ja Team Haanja vastuolude kajastamise kohta.

"Meid kutsus suusaliitu toetama selle tollane juht Andreas Laane. Suusaliit ja Team Haanja olid siis omavahel suures konfliktis. Team Haanja puhul olid küsimused, et kas nad peavad eraldi treenima, kelle järelvalve all jne. Suusaliidu juhtkond sai meedias kõvasti tappa kui üritas Team Haanjat purki panna ja teiste reeglitega kooskõlas toimetama panna. Surve Laanele oli suur ja teda süüdistati sajas surmapatus. Olgugi, et ta üritas vaid teha läbipaistvat organisatsiooni," meenutas Kirjanen.

Pihta sai tollal ka Graanul Invest, kelle logod olid suusatajate võistlusmütsidel.

"Team Haanja liikmed olid pahased, et miks nad seda logo peavad üldse kandma."

Miks Toomas Annus kõikidele dopinguskandaalidele vaatamata suusatamist edasi toetas, seletas Kirjanen sellega, et ilmselt talle lihtsalt meeldib suusatamine.

"Annus oli suusatamise juures juba siis, kui kõik nöökisid, et miks Veerpalut ja Maed on vaja vedada mööda maailmakarika etappe, kuid nad saavad viiekümnendaid ja kuuekümnendaid kohti. Ta on käinud läbi nii soost kui ka mäetipust. Mõistan, et suusatamine on talle südamelähedane."