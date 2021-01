Suurbritannia avaldas EL-ile muret vaktsiiniekspordi kontrolli skeemi üle

Johnson avaldas telefonivestluses EL-i juhiga muret võimaliku mõju üle, mis võib olla sammudel, mida blokk on vaktsiiniekspordi osas astunud, teatas peaministri Downing Streeti büroo.

Brüssel teatas alguses reedel kavatsusest peatada osaliselt Brexiti leppe sätted, mis lubavad kaupade liikumist üle Iiri piiri. Pärast teatas blokk aga avalduses, et ei ole käivitanud mehhanismi vaktsiiniekspordi kontrollimiseks Põhja-Iirimaale: "Meetme lõpliku viimistlemise protsessis tagab (Euroopa) Komisjon, et see Iirimaa / Põhja-Iirimaa protokolli ei puudutaks."

"Komisjon ei käivita kaitseklauslit", mis oleks võimaldanud blokil kehtestada kontrolli ekspordi üle EL-ist Põhja-Iirimaale, teatas Euroopa Komisjon.

Brexiti-leppe Põhja-Iiri protokoll lubab kaupade liikumist EL-i liikme Iirimaa ja Suurbritannia koosseisu kuuluva Põhja-Iirimaa vahel ilma tollikontrolli vajaduseta piiril.

Protokolli artikli 16 kohaselt on mõlemal poolel õigus peatada tingimused konkreetsete kaupade osas ühepoolselt, kui leping toob kaasa "tõsiseid majanduslikke, ühiskondlikke või keskkonnaraskusi, mis võivad osutuda püsivaiks".

Brüsseli tegevus on seotud tüliga tarnete üle Briti-Rootsi ravimifirmaga AstraZeneca.

EL-i sammu taunisid nii Põhja-Iirimaa lojalistid kui vabariiklased. 1998. aasta Suure reede lepinguga paika pandud protsesside tõttu on Iirimaade piiril vähe või üldse mitte füüsilist taristut. Lepe lõpetas aastakümnete pikkuse vägivalla nende vahel, kes soovivad, et Põhja-Iirimaa jääks Ühendkuningriigi koosseisu, ja nende vahel, kes soovivad, et see oleks osa Iiri Vabariigist.

"Pehme" piiri hoidmine oli EL-i ja ÜK läbirääkimiste lahutamatu osa – kohalikud juhid hoiatasid vägivalla võimaliku taastumise eest.

Brüssel on sel nädalal süüdistanud AstraZenecat lepingu rikkumises, viivitades tarnetega EL-i valitsustele, säilitades samas need, mis on sõlmitud varem Ühendkuningriigiga.

Kuid tervisevolinik Stella Kyriakides rõhutas: "Me ei kaitse end ühegi konkreetse riigi eest. Ja me ei võistle ega võistle ühegi riigi vastu."

Ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) sarjas EL-i sammu, mis ähvardab tüliga bloki ja ÜK vahel vaid mõni nädal pärast seda, kui London ja Brüssel sõlmisid kaubanduslepingu.

WHO sõnul oli see samm osa "väga murettekitavast trendist", mis võib ohustada vaktsiinide ülemaailmset tarneahelat.