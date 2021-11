EL ei pikenda koroonavaktsiini ekspordikontrolli

Euroopa Liit ei pikenda COVID-19 vaktsiini ekspordile kehtestatud kontrolli ja heakskiidu süsteemi, kui see aasta lõpus aegub, teatas reedel Euroopa Komisjon.

Mehhanism käidi välja 29. jaanuaril ja võeti kasutusele aprillis, et tõkestada 250 000 annuse AstraZeneca vaktsiini eksport Austraaliale, kuivõrd EL-il oli toona vaktsiinidest nappus.

Nüüd on aga täielikult vaktsineeritud 68 protsenti bloki 445 miljonist elanikust ja on küllalt varusid ka tõhustussüstide tegemiseks.

EL on sõlminud eelostulepingud kuni 4,6 miljardi vaktsiiniannuse ostmiseks, poole sellest moodustab Pfizer/BioNTechi vaktsiin.

Komisjoni pressiesindaja Dana Spinanti sõnul asendatakse senine heakskiidumehhanism 1. jaanuarist seiremehhanismiga, mille kaudu antakse komisjonile vaktsiinide ekspordi kohta infot.

Ta lisas, et EL on maailma suurim COVID-19 vaktsiinide eksportija, alates eelmise aasta detsembrist on tarnitud üle 1,3 miljardi doosi rohkem kui 150 riiki.