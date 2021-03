Johnsoni sõnul ei ole Suurbritannia vaktsiinieksporti takistanud

Johnson ütles, et tema sõnu võivad kinnitada kõik Suurbritannia parlamendi liikmed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Johnsoni sõnul pole Suurbritannia mitte ainult lubanud koroonavaktsiine vabalt eksportida, vaid on ka annetanud rahvusvahelisele vaktsiinijaotusprogrammile Covax 548 miljonit naela.

"Ma tahan parandada Euroopa Ülemkogu eesistuja väljaütlemist, nagu tõkestaks Ühendkuningriik vaktsiinieksporti, ja lubatagu mul selgelt välja öelda, et me ei ole tõkestanud ühegi Covid-19 vaktsiini või vaktsiiniosise eksporti. See pandeemia on pannud meid kõiki seisma ühele poolele võitluses ülemaailmse tervise eest. Me oleme vastu vaktsiininatsionalismile kõigis vormides," rääkis Johnson.