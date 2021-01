"Üks mõte oleks seoses ERJK-ga, et nad ei tegeleks ainult erakondade tulude poolega, vaid saaksid kontrollida ka nende kulusid," rääkis Kallas. Ta viitas sellele, et erakondade juhtkonnad teavad, mis maksavad valimisreklaamid ning jälgivad seda. "Kui aga näeme, et teise erakonna reklaamikulud on hoopis teises suurusjärgus, siis tekivad küsimused," märkis ta.

Selleks, et ERJK-l oleks pädevus erakondade kulusid kontrollida, oleks siiski vaja, et komisjoni koosseisus oleks sellega tegelevaid pädevaid inimesi, tõdes Kallas.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikme Kert Kingo küsimusele vastates kinnitas Kallas ka seda, et kui ERJK ka saaks juurde pädevuse hinnata erakondade kulusid, siis see kindlasti tähendaks seda, et komisjon saaks jälitusõiguse.

Reformierakonna juht ja peaminister ütles, et ei poolda sotsiaaldemokraatide plaani seada erakondade valimiskuludele lagi, kuna seda oleks raske kontrollida ning siis hakataks kasutama selliseid võtteid nagu oli üle-eelmisel kümnendil Keskerakonnaga seostatud K-kohukese kampaania.

Kallas tõi välja ka võimaluse, mida mõnes riigis on rakendatud, et erakondi rahastataks ainult riigieelarvest ning annetused oleksid keelatud. "Aga arvestades, et me oleme liberaalne riik, siis ma ei poolda seda," ütles Kallas.

Peaminister ütles vastuseks sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski viitele, et nii Reformierakond kui Keskerakond on varasemalt toetanud mõtet lubada juriidiliste isikute annetused erakondadele, et seda mõtet ta enam ei poolda.

"Meil ei ole plaanis lubada ettevõtete annetusi erakondadele," kinnitas Kallas.

Teisipäeval ametisse astunud Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonivalitsus on lubanud ühe oma eesmärgina tegeleda poliitilise korruptsiooni vastase võitlusega.

Uue ooperiteatri ehituse otsustagu riigikogu

Kallas ütles EKRE fraktsiooni liikme Helle-Moonika Helme küsimusele vastates, et jätab otsuse, kas ehitada Estonia teatrile uus hoone, riigikogule.

Tema sõnul on riigikogu kultuurikomisjonis arutusel riikliku tähtsusega kultuuriobjektide nimekiri ning selles on ühe võimaliku rahastamisobjektina ka ooperiteatri uus hoone. "Praegu on ohjad kultuurikomisjoni käes ja see on tema otsus. Kui ta selle otsuse on teinud, siis saab valitsus arvestada riigikogus tehtud otsusega," rääkis Kallas.

Uue valitsuse välispoliitika erineb eelmise omast

Kallas kinnitas ka Isamaa fraktsiooni liikme Mihhail Lotmani küsimusele vastates, et tema valitsus muudab eelmise valitsuse välispoliitika stiili.

"Kui küsite, kas meie valitsus jätkab seda välispoliitilist stiili, siis ei - seda stiili me ei plaani jätkata. Kui solvati välisriigi peaministrit, räägiti, et NATO-le oleks vaja plaani B ja soovitati osadel oma riigi inimestel minna Rootsi, siis sellega me jätkata ei kavatse," teatas Kallas.

Tema kinnitusel saab selle valitsuse välispoliitika olema teistsugune. "Ma loodan, et meie valitsus ei kasuta välispoliitikat sisepoliitika käepikendusena. Töötame sisepoliitilise konsensuse loomise nimel, et Eestil oleks ühtne välispoliitika," rõhutas Kallas.

Vastates Lotmani viitele, et erinevalt eelmisest valitsusest on nüüd on välisministri portfell Keskerakonna käes, millel on koostöölepe Vene võimuparteiga, vastas Kallas: "Mis puudutab Keskerakonna lepingut, siis nüüd läheb olukord ju palju paremaks! Teie valitsuses oli leping ju peaministriparteil!"