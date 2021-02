LHV Pank teatas, et alates 2030. aastast nad uute diiselkütusega sõiduautode soetamist ei finantseeri. See on vaid üks näide, kuidas Eesti pangad on otsustanud suunata oma krediidipoliitikat rohepöörde soodustamisesse. Sellised laenu- ja liisingutaotlused võivad saada tavatingimustest soodsamat rahastust.

"Näiteks roheline kodulaen on A-energiaklassi majadele, roheline liising elektriautode soetamiseks. Investeerimise arenduslaenud ettevõtetele soodustavad ettevõtteid investeerima ja arendama tegevusi, mis on ressursitõhusad," kirjeldas LHV ESG valdkonna juht Ragne Maasel.

"Täna näiteks roheline kodulaen on kõige soodsam kodulaen, mida LHV-st saab võtta. Sama liisinguga, et meie roll ongi suunata klienti mõtlema sama moodi kui meie, et kestlikkus ei ole kallim ja jätkusuutlikud valikud ei ole kallimad, midagi piiravamad, vaid nad avavad uusi võimalusi nii eraisikule kui ka ettevõtetele," lisas Maasel.

Swedbanki eraisikute panganduse juhi Tarmo Ulla sõnul tuli pank 2019. aastal välja keskkonnasõbraliku liisinguga, mis on kliendile ligi pool protsenti soodsam.

"Suures pildis on ikkagi nii et põhienergia läheb kodude juurest, aasta lõpus me tõime sihukese uue toote detsembris turule, milleks on siis kodu energiatõhususe laen," rääkis ta.

Seda sooduslaenu saab kasutada alates akende vahetusest kuni kodu soojustamiseni. Lisaks saab näiteks päikesepaneelide ostuks odavat tarbimislaenu, ütles Ulla.

Samalaadseid rohelisi laenutooteid on ka SEB-l ja peatselt ka Luminoril. Kuigi ka üksi tavalaenutaotleja oma laenust ilma ei jää, on LHV ja Swedbank Grupi tasemel teatanud, et nende pangad uusi finantseeringuid fossiilkütuste tootmisesse ei tee.

"Meie enda pangana oleme öelnud, et ma arvan, et need projektid on väga pikajalised, et võib-olla ei ole meie see kohasem pank, kes finantseeriks uusi põlevkivil toimivaid elektrijaamu," rääkis SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov.

"Mujal on ikkagi niimoodi, et kui me näeme, et ettevõtjal on selge plaan n-ö üleminekuks keskkonnasäästlikumetale reeglitele-normidele, siis muidugi toetame seda, meie asi ongi aidata ettevõtteid üleminekul sinna," märkis Sokolov.