Liimets: on tähtis, et Eestis oleks tagatud Euroopa väärtuste kaitse

Liimets märkis, et kindlasti teeb Eestile muret inimõiguste rikkumine Venemaal. "Meile kindlasti teeb muret, et meie naaberriigis on ebastabiilne olukord, sest see otseselt on seotud Eestile julgeolekuohuga," sõnas ta.

"Omalt poolt juba eile arutasin Läti-Leedu kolleegiga, kuidas me sellele küsimusele peaksime reageerima ja küsimus loomulikult ei ole ju uus küsimus. See küsimus on seoses Navalnõi mürgitamisega olnud meil laual mitu kuud ja Eesti diplomaadid on püüdnud viia selle sõnumi ka kõrge esindaja Borrellini, et kui tema näiteks on minemas Moskvasse, küsiks kohtumist Navalnõiga. Need on need töövahendid, kuidas me püüame kaasa aidata ja tegeleda selle olukorraga ja tagada Eesti huvid antud küsimuses," rääkis Liimets.

Liimetsa sõnul on Eesti jaoks oluline, et Euroopas oleks ühtne seisukoht ja see oleks koordineeritud ka USA-ga.

"Sanktsioonid on äärmiselt mõjus poliitiline meede selleks, et tugevdada oma sõnumit mida arvatakse ühes või teises küsimuses. Eesti on toetanud varasemalt sanktsioone ja kindlasti räägib kaasa ka võimalike uute sanktsioonide küsimuses," sõnas ta.

Välispoliitikas on oluline Euroopa väärtuste kaitse

Liimetsa sõnul kaalub ta tõsiselt Keskerakonda astumist, kuid ei ole lõplikku otsust veel teinud.

Ta märkis, et ei ole ta Keskerakonna ja Ühtse Venemaa lepinguga tutvunud, kuid talle on kinnitatud, et see ei mõjuta erakonna poliitikat ning tulevikus plaanib ta sellega tutvuda.

Erinevalt oma eelkäijast ei plaani Liimets teha takistusi Eesti saadikutel seksuaalvähemuste meeleavaldustel osaleda.

"Inimõiguste poliitika välispoliitikas on äärmiselt oluline küsimus ja see on üks osa ka meie julgeolekupoliitikast ja julgeoleku tagamisest. Meile on väga tähtis, et meil endal Eestis oleks tagatud Euroopa väärtuste kaitse ja mida laiem on see Euroopa väärtuste ruum meie regioonis, meie ümber, seda parem on see meie julgeolekule," sõnas ta.

"Eesti on oma välispoliitikas ka varasemalt, ka siis kui me kandideerisime inimõiguste nõukogusse, üheks prioriteetseks teemaks seadnud samasooliste õiguste kaitse. Kindlasti me naaseme nende põhimõtete juurde," märkis ta.

Liimetsa sõnul on Eestil maailmas hea digiriigi kuvand ning viimased aastad ei ole Eesti mainet kahjustanud. "Eestil on väga mitmeid tugevusi, mille pinnalt on Eesti saanud olla aktiivne ja usaldusväärne aktiivne ja usaldusväärne liitlane ja partneri nii Euroopa Liidus kui NATO-s. Mõned tõrvatilgad, mis võib-olla siin on olnud viimasel paaril aastal, need ei ole tegelikult üldiselt Eesti mainet pikaajaliselt kahjustanud," sõnas ta.