USA merevägi on suurendanud kohalolekut Musta mere regioonis, pärast seda kui president Joe Biden hoiatas Moskvat, et Ühendriigid tegutsevad kindlalt Venemaa agressiooni vastu antud piirkonnas.

Arleigh Burke'i klassi hävitaja USS Porter sisenes Mustale merele eelmise nädala lõpus. Selle käigus ühines ta teise USA mereväe hävitaja USS Donald Cooki ja tankimislaevaga USNS Laramie. Laevad on ühinenud NATO patrullide ja õppustega selles piirkonnas.

Tegemist on USA mereväe suurima kohaolekuga Musta mere piirkonnas alates 2017. aastast.

"Nende operatsioonide eesmärk on täiustada ühiseid õhutõrjeprotseduure, et paremini kaitsta USA mereväe laevu," teatas USA kuues laevastik oma avalduses.

"Allianss on suurendanud oma kohalolekut Mustal merel ja see on vastus Venemaa ebaseaduslikule Krimmi annekteerimisele," ütles NATO pressiesindaja.

Kolm kuuest Musta mere rannikuäärsest riigist - Türgi, Rumeenia ja Bulgaaria on NATO liikmed. Ukraina ja Gruusia teevad alliansiga koostööd, ühinedes regulaarselt NATO sõjaliste õppustega Musta mere piirkonnas.

Kuues Musta merega piirnev riik Venemaa hakkas oma mõjuvõimu regioonis laiendama 2008. aastal. Selle käigus annekteeris Venemaa kaks Gruusia piirkonda, sealhulgas Abhaasia, mis on rannikuprovints. Pärast Krimmi vallutamist on Moskva tugevdanud Musta mere laevastiku ja kasutanud seda oma sõjaliste operatsioonide toetamiseks Süürias.

Venemaa on Krimmi poolsaare militariseerinud ja on sinna paigutanud üle 30 000 sõjaväelase.

2018. aasta novembris vallutas Venemaa Kertši väinas kolm Ukraina mereväe laeva. Alused anti Ukrainale tagasi 2019. aasta novembris.

NATO on viimastel aastatel Mustal merel suurendanud patrullimist ning paigutanud õhuväe hävitajad Rumeenia Constanta linna lähedale Mihail Kogalniceanu lennubaasi.