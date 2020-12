Venemaa tugevdab Kaliningradis sõjalist kohalolekut

Venemaa hinnangul on NATO sõjaline võimsus Läänemerel kasvanud ja seepärast tugevdatakse Kaliningradis asuvaid sõjajõude.

"Kaliningradi sõjaline tugevdamine on vastuseks NATO-le, kes on lähedusse paigutanud soomustatud tankiüksuse ja teisi löögiüksusi," ütles Venemaa Balti laevastiku admiral Aleksander Nosatov.

"Venemaa on toonud Kaliningradi täielikult motoriseeritud jalaväeüksuse ja järgmistel aastatel tuuakse juurde veelgi lisajõude," lisas Nosatov.

Peale Krimmi okupeerimist 2014. aastal on Venemaa sõjaline kohalolek Kaliningradis pidevalt suurenenud, juurde on toodud tankid T-72B3M, mereväe korvett mis on varustatud tiibraketiga ja teadmata arv SU-30SM hävitajaid.

Kaliningrad on tugevalt militariseeritud Venemaa Läänemere piirkond, mille Moskva vallutas Saksamaalt peale Teist maailmasõda.

Kaliningradis baseerub Venemaa Läänemere laevastiku peakorter.