Jaanuaris kasvatasid toetust Reformierakond ja EKRE

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,7 protsenti, Keskerakonda 20,6 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 17,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Sealjuures on oma toetust mõnevõrra kasvatanud vaid Reformierakond ja EKRE ning teiste suuremate erakondade toetus liigub pigem langevas trendis.

Reformierakonna toetus on kolme nädalaga tõusnud 2,3 protsendi võrra, Keskerakonna toetus on madalaimal tasemel alates eelmise aasta veebruari lõpust ning EKRE toetus on kuue nädalaga tõusnud 3,5 protsendi võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 14,9 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,3 protsendiga ning Isamaa 5,6 protsendiga. SDE toetus oli nii madalal tasemel viimati eelmise aasta aprillis.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 51,3 protsenti ja opositsioonierakondi 30 protsenti.

Teadur Martin Mölderi sõnul puudutavad viimase nelja nädala kolm kõige suuremat muutust reitingutes Reformierakonda, EKRE-t ja Eesti 200.

"Me näeme, et eelmise valitsuse lagunemise ja uue moodustamisega paralleelselt on tõusnud Reformierakonna suhteline toetus. Eelmise valitsuse lagunemine on vähemalt lühiajaliselt tulnud kasuks ka EKRE-le, kelle toetus on tõusnud uuesti üle 17 protsendi. Samas on Eesti 200 suhteline toetus viimastel nädalatel langenud alla 15 protsendi ning seega on EKRE taaskord toetuselt selgelt kolmas erakond Eesti 200 asemel," märkis Mölder.

Kõige märkimisväärsem nendest muutustest on Mölderi hinnangul EKRE toetuse kasv. "Juba eelmisel nädalal nägime, et EKRE toetus on venekeelsete valijate hulgas jõudsalt kasvanud ning see kasv jätkus ka uuel nädalal. Selles valijaskonnagrupis on nende toetus tõusnud 12 protsendini, mis on väga märkimisväärne muutus eriti arvestades seda, et umbes aasta aega tagasi oli EKRE toetus venekeelsete valijate hulgas peaaegu olematu. Samas on Keskerakonna toetus venekeelsete valijate hulgas jätkuvalt languses. See viitab võimalusele, et just konservatiivsed valijad on hakanud Keskerakonna toetajate ridadest ära ning EKRE suunas liikuma," lisas Mölder.