Uus uuring, mis avaldatakse eeldatavasti meditsiiniajakirjas The Lancet, jõuab järeldusele, et 12-nädalase vahe jätmine võib olla AstraZeneca koroonavaktsiini kasutuselvõtuks optimaalne, kui ravimi varud on lühikese aja jooksul piiratud.

"Uued andmed toetavad vaktsineerimise ja immuniseerimise ühiskomitee 12-nädalase intervalli jätmise poliitilist soovitust. Uuringu tulemused olid kinnituseks, et inimesed on kaitstud alates 22 päevast pärast ühe vaktsiiniannuse süstimist," ütles vaktsiiniuuringut juhtinud Oxfordi ülikooli professor Andrew Pollard.

"Ühelgi vaktsiini saanud inimesel ei tekkinud pärast seda tõsist haigust, mis on umbes siis, kui arvatakse, et immuunsüsteem on kaitse üles ehitanud," teatas The Times.

Uuringus osales 17 000 inimest Suurbritanniast, Brasiiliast ja Lõuna-Aafrika Vabariigist, selle käigus pooled said tõelist koroonavaktsiini ja ülejäänud platseebot. 21 päeva pärast esimese süsti saamist ei sattunud vaktsiingrupist keegi haiglasse, samas teisest rühmast läks haiglasse 15 inimest.

"12-nädalane vahe esimese ja teise vaktsiiniannuse vahel on selgelt parem strateegia, kuna rohkem inimesi saab kiiremini kaitsta ja ülim kaitsev toime on suurem," ütles Ida-Anglia ülikooli professor Paul Hunter.

Teised teadlased hoiatasid, et katsete läbiviimisel oli ka puudusi.

"Ühe annuse efektiivsuse näitajad tuginesid Brasiilia vabatahtlike alarühmale, kes olid suhteliselt noored ja valged ning see rühm võis erineda kahe vaktsiiniannuse saanutest," teatas Londoni Imperial kolledži professor Azra Ghani.

Suurbritannia koroonaviiruse vastane strateegia tugineb sellele, et AstraZeneca vaktsiini esimene süst välistab viirusesse nakatunutel raskemal kujul nakkuse läbipõdemise. Samuti näib AstraZeneca vaktsiinil olevat "oluline" mõju viiruse leviku vähenemisel.

"See on tohutult julgustav uuring ja kinnitab veelgi meie kindlustunnet, et vaktsiinid suudavad viiruse levikut vähendada ja inimesi selle kohutava haiguse eest kaitsta. See aruanne näitab, et AstraZeneca vaktsiin töötab ja töötab hästi," ütles Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock.

Euroopa Liidu juhid on pikemat vaktsiiniannuste vahet kritiseerinud.

"Suurbritannia on vaktsiinide heakskiitmisel rikkunud oma hiiglasliku vastutust," teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.