Von der Leyen nimetas aeglast vaktsineerimist "heaks otsuseks"

Euroopa Komisjoni president nimetas teisipäeval avaldatud intervjuus aeglast viirusevastast vaktsineerimist "heaks otsuseks", öeldes, et Euroopa Liit ei sea oma kodanike elu ohtu.

Ursula von der Leyen andis intervjuu Prantsuse ajalehele Le Monde pärast seda, kui teda kritiseeriti Suurbritanniast oluliselt aeglasema vaktsineerimise eest ning untsuläinud katse eest peatada AstraZeneca vaktsiini eksport.

"On tõsi, et mõned riigid alustasid vaktsineerimisega Euroopast varem," ütles von der Leyen, viidates vaktsiini kasutusloa andmisega seotud erakorralistele toimingutele. Kuid ta lisas: "Komisjon ja liikmesriigid leppisid kokku, et ei tee kompromisse vaktsiini kasutusloaga seotud ohutuse ja tõhususe nõuete osas."

Euroopa Liidus on vaktsineerimine alanud väga aeglaselt, vaktsiini napib kõigis liikmesriikides ning seda keskselt hankinud Euroopa Komisjon on ebapädeva asjaajamise pärast laialdase ja terava kriitika all. Samas liigub äsja Euroopa Liidust lahkunud Suurbritannias vaktsineerimine kiiresti ja tõrgeteta.

Ehkki mõned Briti poliitikud kinnitasid, et sealne kiirem vaktsineerimine tegi Brexiti tasa, ütles ka Prantsuse Euroopa asjade minister Clement Beaune Prantsuse raadiole, et brittide vaktsineerimiskampaanias on "mitmeid ohte".

"Ma ei usu, et meie kaaskodanikud kiidaksid heaks, et vastupidiselt teadlaste seisukohale võtame selle vaktsineerimiskampaania nimel kõik riskid," lausus ta raadiojaamale France Inter.

Brittide kiirem algus "pole kuidagi seotud Brexitiga," lisas ta.

Prantsuse president Emmanuel Macron lausus reedel avaldatud intervjuus, et brittide vaktsineerimise kampaania selgrooks olev AstraZeneca vaktsiin ei tundu olevat tõhus üle 65-aastaste seas.

Prantsuse terviseamet peaks alles andma oma hinnangu AstraZeneca vaktsiini kasutusloa ning selle võimalike saajate osas.