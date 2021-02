Elektrisõidukite laadimisvõrke kavandavad ettevõtted pöördusid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole, leides, et kui nii jaotusvõrgu kui laadimistaristu ettevõtted kuuluvad ühte Eesti Energia kontserni, siis on neil turul ebaaus eelis.

Euroopa Liidu direktiiv sätestab, et üks ettevõtte ei saa omada jaotusvõrku ja laadimistaristut. Esimesega tegeleb Elektrilevi ja viimasega Enefit Connect. Mõlemad kuuluvad Eesti Energia kontserni.

Enefit Connect loodi just seepärast, et konkurentsiamet tahtis näha Elektrilevi laadimistaristust enampakkumisel maha müümas.

Kuigi nii ei teki vastuolu uue elektrituruseaduse eelnõuga, ütleb Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat, et seadusega üle võetava direktiivi eesmärgi vastu eksitakse.

Elektrilaadimisturul on Raamatu sõnul peamine valuuta info selle kohta, kus on vabad liitumisvõimsused - selle kättsaadavus on tekitanud küsimusi. Kindlasti see kättesaadavus on - nagu ka konkurentsiamet välja toob - kontserni sisesel ettevõttel nagu Enefit Connect märkimisväärselt parem, kui teistel turuosalisetel, märkis ta.

Enefit Connecti juhatuse esimees Jaanus Tiisvend rõhutas samas, et ebausat eelist neil ei ole ja ka seaduse järgimine on neile oluline.

Tiisvendi sõnul on mure on ülespuhutud, kuna laadimistaristu arendamine ei sõltu peamiselt elektrivõrgust.

Teatavasti elektriauto laadimine ei käi täna nii kiiresti, kui traditsiooniline auto ja inimene tahab ju alati midagi teha sellel ajal, selgitas Tiisvend. "See on puhtalt asukohapõhine äri. Kui vaadata, kuhu viimase aasta laadimijaamad kõik ehitatud on, siis kõik on kas kaubanduskeskuste, tanklate kinnistutel, kus tegelikult kõikide selliste kompleksete teenuste eest, mida inimesel seal teha on, kuidas elekter sinna jõuab, vastutab ja hoolt kannab selle kinnivara omanik."

Sinna on võimalik kõigil turuosalistel võrdselt kokkuleppeid teha, ütles Tiisvend.

Konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juhataja Marilin Tilkson nentis, et hetkel jääb elektrituruseadus nõrgaks. Tilkson leiab samas, et uue seadusega saab tagada laadimistaristu turul ausa konkurentsi ka siis, kui jaotusvõrk ja laadimistaristu kuuluvad ühe kontserni ettevõtetele.

"Kui jaotusvõrgu ettevõtte sõltumatus on väga täpselt reguleeritud seaduses, siis me arvame, et ei tohiks tekkida mingit konkurentsiriski laadimistaristu turul," ütles Tilkson.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude valdkonna juhi Rein Vaksi sõnul just nii ongi uus seaduse eelnõu koostatud.