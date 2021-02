Kolmik olid teadaolevalt Pekingi julgeolekuministeeriumi luuretöötajad, kirjutas leht neljapäeval viitega anonüümsele allikale valitsusest.

"Nende identiteedile sai jälile MI5 (Briti sisejulgeolekuteenistus) ja neid sunniti Hiinasse naasma," kirjutas leht.

Kõik kolm väitsid, et töötavad erinevate Hiina meediagentuuride jaoks, ütles allikas ja lisas, et nad olid riigis olnud aasta aega.

Briti-Hiina suhted on muutunud aina pingelisemaks, kuna Suurbritannia kritiseerib Pekingit tagakiusamiste eest Hongkongis ja Xinjiangis ning on keelanud Huaweil 5G võrkude rajamisest osa võtta.

Neljapäeval tühistasid Briti võimud Hiina uudistekanali CGTN tegevusloa, kuna leiti, et selle omandistruktuur pole Ühendkuningriigi õigusega kooskõlas.

Meediajärelevalveameti teatel ei ole tegevusloa omanik Star China Media Ltd suutnud näidata, et omab kontrolli CGTN-i üle. Pakutud alternatiiv on aga seotud Hiina Kommunistliku Parteiga.