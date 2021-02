Hiina testis õhutõrjesüsteemi ajal, kui USA sõjalaev oli Taiwani väinas

Hiina kaitseministeeriumi teatel nad jälgisid USA sõjalaeva John S. McCaini liikumist, teatas The Times.

"USA eesmärk oli häirida piirkondlikku rahu ja stabiilsust, see on nende vana trikk," teatas Hiina kaitseministeerium.

"Ükskõik, kuidas olukord Taiwani väinas muutub, rahvavabastusarmee täidab oma kohust ja kaitseb kindlalt riigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust," ütles Hiina sõjaväe pressiesindaja kolonel Zhang Chunhui.

Samal päeval testis Hiina armee uut õhutõrje raketisegamissüsteemi. Hiina kaitseministeeriumi sõnul ei olnud õhutõrje raketisegamissüsteemi test suunatud ühelegi kindlale riigile.

"Just väliste ohtlike tegurite toimetulekuks viis Hiina läbi õhutõrje raketisegamissüsteemi testi. Sellega kuulutab Hiina, et ehitab riiklikke ja piirkondlikke raketikaitsesüsteeme, et tõhusalt kinni pidada kaugmaa- ja mandritevahelisi ballistilisi rakette, mis tulevad välisriikidest," ütles Hiina militaarekspert Song Zhongping Hiina riiklikule ajalehele Global Times.

"Hiina viimane raketisüsteemi test oli suunatud India vastu, kuna Hiina tehnoloogia pole veel piisavalt arenenud, et toime tulla Venemaa või USA tuumarakettidega," teatas Hongkongi ajaleht The South China Morning Post.

Neljapäeval teatas USA president Joe Biden oma esimeses välispoliitilises kõnes, et Hiina on USA kõige tõsisem konkurent.

Bideni administratsioon on varasemalt avaldanud toetust Taiwanile, iseseisvale saarele, mida Peking peab oma lahkulöönud provintsiks.

Washingtonil on Taipeiga sõlmitud julgeolekupakt, mille käigus varustatakse Taiwani sõjatehnikaga.

NATO juht Jens Stoltenberg ütles samuti, et Hiina ohu vastu tuleb NATO-l teha suuremat koostööd selliste riikidega nagu Austraalia, Jaapan, Lõuna-Korea ja Uus-Meremaa.