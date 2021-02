Peep Talving: tunnen end suurepäraselt

Ründaja nägu õnnestus PERH-i ülemarst Peep Talvingul näha vaid hetkeks, kuid ta on veendunud, et politsei tabab ründaja.

Talving ütles reedel "Ringvaates", et tunneb end kaks ööpäeva pärast rünnakut suurepäraselt ning on juhtunu selja taha jätnud.

Rünnak toimus siis, kui Talving oli kolampäeval tööpäeva lõppedes oma autosse istunud.

"Kella seitsme ajal lõpetasin töö, jalutasin peauksest parklasse. Auto oli Retke tee ääres, sisenesin autosse. Istusin autosse, panin auto käima, turvavöö peale. Äkki vasakult ilmus inimene, kes rebis autoukse lahti. Ma ootasin lööki, aga mis tuli, oli kehasoe vedelikumass. Hindasin, et paar liitrit, mis kallati mul üle näo ja kogu keha. Sellel hetkel rebisin ust koomale, ründaja sai oma käe välja autost. Tema missioon oli läbi, ta jooksis ära," meenutas Talving.

Talvingu sõnul oli esimene hirm, vedeliku näol on tegu bensiini või happega. "Ma pesin oma silmad puhtaks lumega. Tegin pildid sündmuskohast, leidsin kanistri, mis ta oli jätnud sinna, vaatasin kanistri sisse, seal oli jääkvedelik. Panin kanistri kilekotti, helistasin 112," rääkis Talving.

Teine hirm oli Talvingu sõnul, kas tema peale kallatud uriinis võis olla viirusosakesi. PERH-is tehtud analüüsid näitasid, et hirm osutus asjatuks.

Kes ründaja olla võis, ei oska praegu öelda ei Talving ega politsei. "Politsei on väga jõuliselt reageerinud, teevad suurepärast tööd. Ma tean, et nad jõuavad temani, nad on ise selles täiesti veendunud, aga see võib võtta natuke aega," nentis ta.

Talving nägi enda sõnul küll ründaja nägu, kuid vaid sekundi murdosa jooksul.