"Olukorrast riigis": inimesed võivad oma pensioni teise samba raha börsil kaotada

Saatejuht Indrek Lepik kirjeldas Ameerika Ühendriikide aktsiaturul hiljuti toimunut, kus kaubandusketi GameStop aktsiate hinnaga manipuleerimine tõi osadele suure kasumi, kuid viis paljud ka pankrotti.

"Sisuliselt juhtus see, mis juhtub alati - aktsiamulli tipus on väga lihtne inimesi kaasa tõmmata, et saad kohe rikkaks! Ka Eestis on investeerimine väga populaarseks saanud ja meil on varsti ligi 100 000 inimest, kes on otsustanud oma pensioni teise samba rahaks teha," rääkis Lepik. "Mina pelgan, et väga suur osa nendest inimestest näeb samasuguseid kiiresti rikastumise võimalusi, pumpab oma raha sinna ja jääb sellest lõpuks ilma," tõdes ta.

Lepik tõi esile, et Eesti inimeste fnantskirjaoskus on teadaolevalt üsna halb. "Ma pelgan, et kui on üks selline [raha]pumpamine on selja taga, siis küll ka järgmised tulevad," rääkis ta.

Teine saatejuht, Hindrek Riikoja, siiski ei uskunud, et kordub 1990ndate aastate teine pool, "kus ka koristajad ja taksojuhid börsil mängisid" ning seal kõvasti teenisid, kuid krahhis ka kaotasid. "Sellised ajad Eestis suure tõenäosusega tagasi ei tule. Sellest on Eesti inimesed aru saanud," rääkis Riikoja.

Lepik selles siiski nii kindel ei olnud, märkides, et investeerimine on ka tavainimeste jaoks praegu väga lihtsaks tehtud.

Lisaks rääkisid Lepik ja Riikoja vaktsineerimisest ning vaktsineerimisnimekirjadest, leides, et riik ei peaks ühiskonna eliiti vaktsineerimisnimekirjades ettepoole paigutama, Tallinna Vee tagasiostmisest, Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Josep Borrelli Moskva-visiidist, laevalt-laevale toimuvast naftapumpamisest Pakri hoiuala lähistel, ning riigikogu juhatuse liikmete peatsest valimisest.