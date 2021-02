Teheran on valmis tuumalepet täitma, kui USA tühistab sanktsioonid

Islamivabariik ja kuus suurriiki sõlmisid 2015. aastal tuumaleppe, mille järgi loobub Iraan uraani rikastamisest ja seeläbi tuumarelva väljatöötamisest, kui sanktsioonid leevenevad. USA eelmise presidendi Donald Trumpi administratsioon loobus leppest ning kehtestas veelgi karmimad sanktsioonid Iraani vastu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ajatollah Ali Khamenei viitas, et Teherani on petetud ning seetõttu ei tule tuumaleppe järgimist enne kui sanktsioonidest on täielikult loobutud.

"USA ja Lääne-Euroopa ei täitnud üldsegi tuumaleppe tingimusi. Nad kõrvaldasid alguses mõned, kuid mitte kõik sanktsioonid väga lühikeseks ajaks ning siis pöördusid tagasi veelgi karmimate sanktsioonide juurde. Nad suurendasid sanktsioonide arvu kaks või kolm korda. Seepärast ei ole neil õigust seda mingeid tingimusi. Tuumaleppe osaline, kellel on õigus tingimusi kehtestada selle jätkamiseks, on Iraan. Selle põhjuseks on, et Iraan täitis kõiki tuumaleppe tingimusi algusest peale," lausus Ali Khmenei.

Biden: USA ei tühista sanktsioone Iraani kõnelustele toomiseks

USA president Joe Biden kinnitas, et ei kavatse tühistada sanktsioone Iraani vastu, kuni islamivabariik ei hakka järgima rahvusvahelises tuumaleppes võetud kohustusi.

Küsimusele, kas ta peatab sanktsioonid, et veenda Iraani naasma kõnelustelaua taha, vastas Biden pühapäeval uudistekanalile CBS antud usutluses lühidalt ja selgelt: "Ei."