Kolm raketti tabas esmaspäeva õhtul Iraagi Kurdistani autonoomse piirkonna pealinnas Arbilis asuvat lennuväebaasi.

Arbili baas on üks kolmest koalitsioonivägede baasist, mis endiselt asub Iraagis.

Raketirünnakus baasile suri USA juhitud koalitsiooni heaks töötav tsiviilisik. Tsiviilisiku kodakondsus pole veel selge. Ta ei olnud kindlasti ameeriklane ega iraaklane. USA juhitud koalitsiooni pressiesindaja sõnul sai vigastada veel üheksa inimest, nende seas ka USA sõjaväelane.

Raketirünnaku eest võttis vastutuse "Vere valvurite brigaad". See on Iraagi paramilitaarne organisatsioon, mida väidetavalt toetab Iraani revolutsiooniline kaardivägi.

"USA okupatsiooniväed ei saa olla isegi siis rahus, kui neid toetab reeturitest Kurdistani regionaalvalitsus," teatas Vere valvurite brigaad.

2019. aasta detsembris toimus sarnane Iraani toetatud paramilitaarsete rühmituste rünnak USA baasidele. Donald Trumpi administratsioon andis seejärel loa tappa Iraani revolutsioonilise kaardiväe kindrali Qasem Soleimani. Soleimani koordineeris kõigi Iraani toetatud paramilitaarsete organisatsionide tegevust Iraagis ja Süürias.

Iraani toetatud Iraagi sõjaväerühmitused ähvardasid enne Trumpi ametist lahkumist rünnakuid laiendada. Analüütikute sõnul käskis Teheran neil rünnakutest loobuda, kuna kardeti lahkuva Trumpi administratsiooni sõjalist vastust.

Biden on lubanud Iraanile leplikumalt läheneda kui tema eelkäija. Samuti on Biden lubanud uuesti liituda 2015. aastal Iraaniga sõlmitud tuumalepega.

Bideni välisminister Antony Blinken rääkis pärast raketirünnakut ka autonoomse Iraagi kurdi piirkonna peaministri Masrour Barzaniga.

"Rääkisin välisminister Blinkeniga arglikust rünnakust Arbili vastu. Me leppisime kokku teha uurimisel koostööd, et tuvastada rünnaku taga olev õigusvastasus," ütles Barzani.

Washingtonis tõlgendasid osad analüütikut viimast raketirünnakut kui Iraani poolset surveavaldust Bidenile.

Bideni administratsioon pole veel avaldanud, kuidas nad kavatsevad alustada Iraaniga läbirääkimisi tuumaleppe üle. Samuti on Biden lubanud, et USA ei vähenda enam Iraagis vägesid.

"See rünnak on meeldetuletus, et Iraagi küsimus ei kao kuhugi. See jääb endiselt USA-le probleemiks," ütles üks diplomaat.