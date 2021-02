Mossadi agendid kasutasid kaugjuhitavat relva Iraani teadlase tapmiseks

Eelmise aasta novembris mõrvati Teheranis Iraani tuumaprogrammi juht Mohsen Fakhrizadeh. Operatsioonis osales 20-liikmeline Mossadi meeskond, kes kasutasid Fakhrizadehi mõrvamiseks kaugjuhtimispüstolit, teatas The Times.

"Fakhrizadehi tapnud kuulipilduja oli nii raske, kuna selle sees oli pomm, mida kasutati relva õhku laskmiseks, et hävitada tõendid," teatas Iisraeli ajaleht The Jewish Chronicle.

The Jewish Chronicle teatel tapeti Fakhrizadeh veoauto tagaküljele paigutatud ülitäpse relvaga ja teda tabas 13 kuuli. Tema naine ega turvameeskond rünnakus kannatada ei saanud.

"Tegutsemiseks oli mitu võimalust, kuid see oli kõige täpsem. See oli kõige elegantsem viis veenduda, et surma saab ainult sihtmärk. Eesmärk oli vältida kellegi teise vigastamist," ütles Iisraeli luureteenistuse allikas.

Iisraeli ja Iraani kodanikest koosneva Mossadi meeskonna operatsioon Fakhrizadehi tapmiseks kestis kaheksa kuud.

"Meeskond koostas äärmiselt üksikasjaliku plaani. Kaheksa kuud olid nad kõik koos ja jälgisid pidevalt oma sihtmärki. Nad teadsid Fakhrizadehi igapäevast sõidugraafikut ning teadsid täpselt, milliseid marsuute ta kasutab," teatas The Times.

Iisrael on ka varem vihjanud, et võtab asjad enda kätte, kui nad leiavad tõendeid, et Iraan läheneb võimele tuumaseadet ehitada.