Toornafta hind tõusis 60 dollarini barrelist

Toornafta hind on taas tõusnud, jõudes 60 dollarini barrelist. Tõusu taga on suuremate tootjate kärped ning lootus, et uued turgutusmeetmed elavdavad oluliselt USA majandust, mis omakorda kasvatab nõudlust nafta järele.

Praegune hinnatase on kõrgeim alates möödunud aasta jaanuarist.

Saudi Araabia on teatanud uutest tootmiskärbetest veebruaris ja märtsis. Toorainete hinnakasvu on vedanud ka dollari nõrgenemine. Samas on kahanenud lootused Iraani naftaekspordi naasmisele, sest president Biden on andnud märku, et Iraanile kehtestatud sanktsioone ei tühistata.