Haiglaravi vajavate koroonapatsientide hulk niipea vähenema ei hakka

Hommikul oli haiglates 433 COVID-19 patsienti ehk kaheksa võrra rohkem kui pühapäeval ja nii on haiglasolijate arv kasvanud viimasel kolmel päeval. Juhitaval hingamisel oli hommikul 15 ja intensiivravil 31 patsienti. Iga uus päev toob haiglatesse 30 uut patsienti, vähem kirjutatakse haiglast välja.

"Viimastel päevadel oli rohkem lõuna piirkonna haiglatesse suunamisi ja seal oli erinevaid põhjuseid. Hoolekandeasutustest on haiglaravile sattunud viimasel ajal 15-20 protsenti, aga on ka haiglasiseseid haigestumisi, väga palju või enamik on ka kodust toodud patsiente," kommenteeris terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule.

Sule sõnul on positiivne, et koos haiglapatsientide arvuga ei kasva intensiivravi vajajate arv. See on tasapisi hoopis langenud. Nii Sule kui ka terviseameti endise hädaolukorra meditsiinijuhi Arkadi Popovi sõnul aga haiglaravi vajaduse vähenemist veel loota ei ole.

"Ma näen, et meil Eestis olukord stabiliseerus seal, kus levik on väga aktiivne ja kus nakatumismäär on ikkagi stabiilselt kõrge. See tähendaks seda, et meedikutena, kes haiglates töötavad, meil ei ole kahjuks lootust sellele, et lähitulevikus me näeme haiglaravi vajaduse vähenemist," põhjendas Popov.

Popov ütles, et kui kehtestatud piirangud püsivad, jääb ka praegune olukord haiglates püsima.

Sule sõnul on keeruline määrata piiri, millal haiglakohtade täituvus hakkab ohustama plaanilise ravi osutamist.

"Raske on öelda seda numbrit. 500 oleks kindlasti see number, mis teeks väga murelikuks, kui täna tahta numbrit välja mõelda. Praegu see 400+, sellega me oleme harjunud," ütles Sule.

Sule sõnul sõltub plaanilise ravi osutamise võimekus paljudest asjaoludest.

"Kui meil ei teki sellist suurt regionaalset puhangut, nagu meil näiteks oli Narvas, siis on haiglati seda ravivõimekust stabiliseerida või kasvatada tunduvalt lihtsam. Kui meil tekib üks regionaalne puhang, siis võib olukord drastiliselt muutuda," ütles Sule.

Popovi juhitavas Lääne-Tallinna Keskhaiglas on praegu ravil 60 koroonapatsienti ja haigete arv on viimastel nädalatel püsinud stabiilne ning isegi veidi vähenenud.

"Valdavalt ongi kaasuvate haigustega patsiendid, neid on suhteliselt palju ja keskmine vanus on neil 70-72," ütles Popov.