Pentagon: USA väed ei kaitse Süüria naftavälju

USA väed Süürias keskenduvad äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastasele võitlusele ning ei kaitse naftavälju, nagu eelmise administratsiooni ajal, ütles esmaspäeval USA kaitseametnik.

Süürias viibivad 900 USA sõjaväelast ja palgasõdurit ei ole saanud luba toetada ühtegi ettevõtet, kes tahavad ligipääsu Süüria naftavarudele, ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby.

Ainsaks erandiks on olukord, kui USA sõdurid kaitsevad tsiviilelanikkonda, mis võib selgitada USA vägede kohalolu naftaväljade lähistel.

"Tähtis on meeles pidada, et meie missioon seal on jätkuvalt ISIS-e alistamise tagamine," ütles ta, viidates Islamiriigile.

Peamised Süüria naftaväljad asuvad riigi kirdeosas, kus USA-ga liidus olevad kurdide Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) domineerivad ja sõltuvad naftamüügist.

Islamiriik alistati 2019. aastal USA ja selle liitlaste poolt. Endine USA president Donald Trump kuulutas, et Ühendriikide väed tuuakse riigist suuremalt jaolt välja, kuid kohale jäetakse väiksem kontingent naftaväljade kaitsmiseks.

Toona ütlesid USA ametnikud, et nad viibivad seal, et kaitsta naftavälju äärmuslaste kätte langemise eest.

2020. aastal allkirjastas USA naftafirma Delta Crescent Energy kurdidega lepingu naftaväljade kasutamiseks.