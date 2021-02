Trumpi kaitsjad peavad tagandamisprotsessi absurdseks

Kaitsjate sõnul on see absurdne, et president võetakse vastutusele Kapitooliumis puhkenud vägivaldse tormijooksu eest.

Trump pani toime raskeima põhiseadusvastase kuriteo kõigist senistest USA presidentidest, kui õhutas möödunud kuul oma poolehoidjaid Kapiooliumile tormi jooksma, ütles demokraatide süüdistusmeeskond esmaspäeval.

Tagandamisprotsess algab teisipäeval ning senati sajal liikmel on selles vandekohtuniku roll.

Protsess algab kell üks pärastlõunal kohaliku aja järgi ning see algab debati ning hääletusega protsessi põhiseaduslikkuse üle.

Kolmapäeval hakatakse kuulama nii kaitsjate kui süüdistajate argumente ning kummalegi poolele on eraldatud selleks kaks päeva.

Tõenäoliselt õnnestub Trumpil süüdimõistmist vältida tänu toetajatele senatis, kuid tema advokaatide sõnul ei olegi senatil põhiseaduse järgi õigust presidendi üle kohut mõista.

Tema advokaatide sõnul on see "absurdne", et Trump vastutab rahvahulga eest, kes jooksis Kapitooliumile 6. jaanuaril tormi.

Lisaks on see "selgelt naeruväärne", et kohut mõistetakse endise presidendi üle, keda ei saa tagandada ametist, mida tal enam ei ole.

Kui senat Trumpi süüdi mõistab, korraldatakse lihtenamuse alusel hääletus, kas keelata Trumpile tulevikus riigiametisse asumine, ütles senati enamuse liider Chuck Schumer.

Demokraadist Joe Bidenist sai 20. jaanuaril USA uus president.