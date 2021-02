"Üle 80 Euroopa Parlamendi saadiku erinevatest fraktsioonidest, erinevatest Euroopa piirkondadest on seda toetanud, mis näitab seda, et Borrelli käik Moskvasse on tõesti hukka mõistetud väga suure osa parlamendi liikmete poolt," lausus Terras.

Samas ei pea mitte kõik seda kirja heaks ideeks. Näiteks esmaspäeval ütles teine Eesti europarlamendi saadik Sven Mikser (SDE), et Venemaa poliitika ajamiseks on ka paremaid viise.

"Ma arvan, et tegemist on väga suurel määral sisepoliitilise sammuga. Ma arvan, et võib-olla Euroopa Parlamendi noor liige ei peaks oma poliitilise õpetajana kasutama eelmist välisministrit. Välispoliitika ja julgeolekupoliitika ei pea ilmtingimata olema siseriikliku parteipoliitika pikendus," rääkis Mikser.

Riho Terrase (Isamaa) sõnul oli kiri tema enda algatus ning polnud mõeldud sisepoliitika tegemiseks.

"Minu jaoks on Borrelli visiit täiesti lubamatu. Euroopa liidu väärtuste ja huvide naeruvääristamine, mitte Euroopa Liidu huvide eest seismine. Selle visiiidi käigus Lavrov (Vene välisminister Sergei Lavrov - toim.) mõnitas Euroopa Liitu, mõnitas partnerit Ameerika Ühendriike ja öelda, et ärme selle kohta siis midagi tee ja loodame vaadata tulevikku... Miks te arvate, et Borrell järgmine kord Venemaale minnes samasugust blamaaži ei korralda," ütles Terras.

Teisipäeva pärastlõunal toimus Europarlamendis ka Borreli kuulamine, kus ta suutis kuulajaid isegi mõnevõrra üllatada, kutsudes üles muu hulgas Venemaale sanktsioone kehtestama.

Seda, kas ja millised sanktsioonid tulevad, arutatakse märtsis toimuval Euroopa Ülemkogul.