Mihhail Lotman: Sergei Lavrov ja sanktsioonide mõju Venemaale

Tegelikult pakendas Sergei Lavrov selle ähvarduse kahekordse mööndusega. Ta ütles, et "me lähtume sellest, et oleme selleks valmis". Iseenesest ei kujuta Lavrovi positsioon enesest midagi uut, sarnaseid avaldusi oleme ennegi kuulnud, küll on aga varasemast erinev tema toon. Nii agressiivselt ei ole Vene välisministeerium Euroopa Liidu suhtes veel esinenud.

Lavrovi intervjuuga seoses tooksin välja kaks olulist aspekti:

Esiteks. Venemaa senine mantra on olnud, et Lääneriikide kehtestatud sanktsioonid ei mõju. Seda on kahjuks korranud ka mõned Euroopa ja Eesti poliitikud ning kommentaatorid.

See mantra ei vasta tõele ja seda tunnistas selgelt ka Lavrov oma intervjuus: "Juhul, kui me veel näeme (nagu juba oleme tundnud korduvalt), et mingites valdkondades pannakse peale sanktsioonid, mis kujutavad endast riski meie majandusele, sealhulgas kõige tundlikumates sfäärides."

"Lavrovi intervjuu reedab selgelt, et Venemaa on sanktsioonide suhtes sensitiivne."

See tähendab, et varem kehtestatud sanktsioonid on Venemaad valusalt salvanud ning Lavrovi intervjuu reedab selgelt, et Venemaa on sanktsioonide suhtes sensitiivne ja kardab uusi sanktsioone.

Teiseks. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli Moskva visiit oli häbiväärne läbikukkumine.

Ta tuli Moskvasse eesmärgiga parandada Venemaa ja Euroopa Liidu vahelist dialoogi. Nägime pressikonverentsil tema lausa lipitsevat hoiakut. Visiidi tulemus oli aga vastupidine tema ootustele. Selle tagajärjel halvenesid suhted Moskva ja Euroopa Liidu vahel järsult.

Erinevad Euroopa Liidu struktuurid – ennekõike Euroopa Parlament – reageerisid sellele selgelt. Kindlasti on mõju avaldanud ka Riho Terrase initsiatiiv Borelli tagasikutsumiseks. See on Euroopa Liidu vastureaktsioon Lavrovi agressiivsusele Moskvas.

Lavrovi intervjuu on omakorda vastureaktsioon vastureaktsioonile. Tema pokkerinägu ei suuda eksitada: kuigi Moskva taganeda ei kavatse, on kaardid tema käes halvad. Euroopa peab jääma endale truuks.