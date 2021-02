ERIAL lõpetab hoiu-laenuühistuna tegevuse ja palub kohtult saneerimist

Teisipäeva õhtul liikmetele saadetud kirjas teatas ühistu, et ERIAL-i juhatusest astuvad tagasi senine juht Oleg Laidinen ning kahtlustuse saanud Daniela Dalberg-Dyagileva, juhatusse jääb ainsana Erik Margijev, kellel on kogemus ehitusprojektide elluviimisel ning kelle ülesandeks on tagada ning kaitsta ka edaspidi ühistu liikmete huve, seisab Äripäeva vahendatud teates.

Teise suure muudatusena teatas ühistu liikmetele, et ERIAL on loobunud finantsteenuse osutamise tegevusloast ning sellest tulenevalt on ühistu otsustanud muuta oma nimetuse Tulundusühistuks ERIAL.

Juba varem peatas ERIAL väljamaksed

Tavapäratult kõrgeid intresse lubanud ERIAL peatas juba detsembris väljamaksed, esialgu 4. märtsini.

Kuna aga ühistu liikmed on sellega liitudes sisuliselt kõik õigused ära andnud, ei pruugi neil olla ühtegi hooba oma vara tagasisaamiseks.

Lisaks on ERIAL-i asutaja Ilja Dyagelev ja juhatuse liige Daniela Dalberg-Dyageleva ning nendega seotud isikud saanud kahtlustuse Eriali vara omastamises ja ühistu omakapitali tegelikust suuremana esitamises. Kahtlustus ja sellega seotud meediakära tõi kaasa pangajooksu.

ERIAL on kasvanud säravate reklaamidega kõrget tootlust lubades ülikiiresti. 2018. jaanuaris asutatud ühistu oli esimese tegevusaasta lõpuks kaasanud juba 6,5 miljonit eurot hoiuseid. Teiseks tegevusaastaks juba 17,2 miljonit eurot. Intressimääraga 9-12 protsenti aastas, enamus sellest kuni aastase tähtajaga.

Viimase aasta tulemused ei ole avalikud.

ERIAL-i enda andmetel on hoiustajate kaasatud raha 80 protsenti edasi laenatud ERIAL-iga seotud kinnisvaraettevõtmistele, mis peaksid kõrge intressiga sisse võetud raha tagasi tooma.