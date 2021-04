Erial lubab võlausaldajate hoiuste põhiosa kuue aastaga tagasi maksta

Aastakümneid ülikoolides ja koolides majandust õpetanud Toomas Karm rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et tedagi peibutas Eriali raha panema kõrge 12-protsentilise intressi lubadus.

"Siis ma mõtlesin, et ma riskin, sest julge hundi rind on ju rasvane," ütles ta.

Karmile oli 10 000-eurone hoius teadlik risk. Rohkem kui tuhande hoiustaja hulgas, kes praegu oma raha tagasi loodavad saada, on aga ka palju pensionäre, kes halba aimamata viisid sinna oma viimased säästud.

Erial on koos saneerimisnõustaja Ly Müürsooga loonud saneerimiskava, millele enamus hoiustajaid on andnud ka oma heakskiidu ja mille järgi inimesed peaksid aastate jooksul kogu oma sissemakstud raha tagasi saama ja seejärel veel kolm protsenti intressi pealekauba.

"Ma kristallkuuli pealt ei ennusta, aga ma loodan kogu hingest, ma loodan, et see nii on. Ja kui praegu vaadata kinnisvaraturgu, siis praegu on ju kõik hästi," vastas Müürsoo küsimusele, kui kindel ta on, et kõik võlausaldajad lõpuks raha kätte saavad.

Eriali hoiustajate väljavaated oma vara tagasi saada sõltub eelkõige sellest, kui hästi õnnestub realiseerida kinnisvara.

Erial on raha edasi laenanud tütarettevõttele Erial Kinnisvara, mille portfellis on juba üsna valmis hooneid, poolikuid ja ka lihtsalt krunte. Kummagi asutuse juhtidelt "Aktuaalsel kaameral" kommentaari saada ei õnnestunud.

Kuigi saneerimiskava toob välja, et kohustusi on Erialil rohkem kui 16 miljoni euro eest, siis varalise seisu hinnang on lünklikum ja põhineb vaid firma enda hinnangutel.

"Me oleme koos Erial Kinnisvara, Eriali, Eriali poolsete ekspertide ja ehitajaga koostanud selle, et see oleks võimalikult objektiivne," ütles Müürsoo.

"Saneerimiskavas oleks pidanud peegeldama nende objektide olukorda ja millal on ette nähtud nende lõpetamine ja kuidas seda finantseeritakse. Sellest pole seal saneerimiskavas kõssugi," kommenteeris Toomas Karm.

Karm usub, et tagasi on võimalik saada heal juhul pool rahast. Ja mis põhiline, siis jätkab kinnisvarafirma juhtimist Daniela Dalberg-Dyageleva, kes on saanud kahtlustuse omastamises.

"Võlausaldajatele ütlen seda, et tuleks koonduda ja teha kõik, et võtta juhtkonna liikmetelt esindamisõigus, kutsuda kokku üldkoosolek ja vahetada välja juhtorganid," rääkis Karm.

Kui üle miljoni eurone omastamise kahtlustus süüdistuseks ja otsuseks saab, peaks hoiu-laenuühistu oma asutajatelt ja tänaseni võtmepositsioone hoidvatelt inimestelt seda välja nõudma hakkama.

"See on hoiu-laenuühistu Erial pädevuses. Mina olen küll öelnud, et tuleb esitada see hagi nende võimalike süüdiolevate inimeste vastu, seda ei saa nii jätta," ütles Müürsoo.

Eriali lugu on juba näidanud, et oma huvide eest tuleb aktiivselt seista.