Mida hoiustajatele soovitada, kui hoiu-laenuühistu on algatanud saneerimisprotsessi?

Saneerimise eesmärk on saneeritava ühingu kohustuste vähendamine selleks, et vältida pankrotti. Tegemist on keeruka juriidilise protseduuriga, mis viiakse läbi saneerimiskava alusel. Hoiustajad peaksid võimaluse korral ühinema ja võtma endale ühise nõustaja, kes kaitseb saneerimisprotsessis nende õigusi. Reeglina ei tohi anda nõusolekuid ega allkirju dokumentidele, mille sisust ja eesmärgist täpselt aru ei saada.

Kui saneerimise eel on tehtud ettepanek muuta hoiu-laenuühistu tulundusühistuks, siis mida see hoiustajate jaoks muudab?

Tulundusühistu ja hoiu-laenuühistu on erinevad kas või seetõttu, et nende tegevust reguleerivad erinevad seadused. Silmas tuleb pidada, et hoiustajate ees võttis algselt kohustusi siiski hoiu-laenuühistu, mitte tulundusühistu. Vastus küsimusele, kas selline samm parandab või hoopis kahjustab hoiustajate olukorda, eeldaks põhjalikumat juriidilist analüüsi.

Mida saneerimine üldiselt hoiustajatele tähendab? Kas see võib nende huve kaitsta või kujuneda venitamiseks ja hoopis vähendada võimalusi oma vara raskustes ettevõttest kätte saada?

Tavapäraselt pakutakse saneerimiskavas välja nii summad, mida saneeritav ühing võlausaldajatele välja maksab, kui ka graafik, mille vältel seda tehakse. Väga tähelepanelik tuleks olla juhul, kui saneerimiskavaga välja pakutud maksegraafik on ebamõistlikult pikk. Eestis on saneerimisprotsesse algatatud nii selleks, et enne saneerimist toimunud tehinguid varjata, kui ka selleks, et võlausaldajate huve ka tegelikult kaitsta. Millist eesmärki saneerimine praegusel juhul kannab, on raske arvata. Nagu alguses öeldud, oleks hoiustajatel kõige mõistlikum võtta ühine esindaja, kes saneerimisprotsessis väga hästi orienteeruks.