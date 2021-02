Tallinn tahab õpetajate vaktsineerimise viia läbi koolides

Belobrovtsevi sõnul on linn vastava sooviga pöördunud ka sotsiaalministeeriumi poole, kuid vastust pole veel saadud.

Haridustöötajate koroonaviiruse vastu vaktsineerimine peaks algama järgmisel nädalal.

Belobrovtsevi sõnul on koolid õpetajate vaktsineerimiseks parimad kohad, sest õppetöö on seal praegu hajutatud ning osaliselt ollakse distantsõppel. "Selles keerulises olukorras on see hea koht, kus õpetaja saab soovi korral vaktsiini. Esitasime selle soovi sotsiaalministeeriumile, loodame, et nad leiavad võimaluse sellega nõustuda," lausus Belobrovtsev.

Abilinnapea sõnul kasutatakse haridustöötajate vaktsineerimiskes sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid õdesid, kes on vaktsiinikoolitused läbinud. Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla on Belobrovtsevi kinnitusel nõus vaktsineerimisi kureerima.

Praegu koostatakse Tallinna koolides nimekirju õpetajatest, kes soovivad vaktsiini saada. Belobrovtsevi sõnul on tähtis, et kaitsesüst on täiesti vabatahtlik. "Kedagi ei toh sundida, kedagi ei tohi survestada. Kui inimene ei taha, ei tohi teda sundida, see on väga oluline," märkis abilinnapea.