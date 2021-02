Leyen: olime koroonavaktsiini ootuses liiga optimistlikud ja enesekindlad

Pärast poolteist kuud koroona vastu vaktsineerimist Euroopa Liidus, oli Ursula von der Leyeni käes kord avalikult aru anda, miks pole seni kõik läinud nii nagu loodetud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me olime liiga optimistlikud vaktsiinide masstootmise suhtes ja võib-olla liiga enesekindlad, et tellimused jõuavad kohale õigel ajal," tõdes ta.

Kuigi von der Leyen tunnistas kõnes, et vigu on tehtud, kasutas ta ka võimalust selgitada otsuste tagamaid.

"Me ei saa teha kompromissi olukorras, kus süstime hea tervise juures inimestele bioloogiliselt aktiivset ainet. Sel põhjusel toetume Euroopa Ravimiameti protseduuridele ning jah, see tähendab, et kinnitamine võtab aega kolm kuni neli nädalat," rääkis ta.

Leyeni esinemist jälgis tähelepanelikult ka endine Euroopa Komisjoni volinik, praegune europarlamendi liige Andrus Ansip. Tema hinnangul oli Euroopa Komisjoni president veenev ning küsitavad pigem von der Leyeni esinemisele järgnenud debatis kõlanud seisukohad.

"Korraga on ärganud suur hulk poliitikuid, kes tahaksid kõik protsessis osalised olla, ja on asunud kritiseerima, miks ei jagu vaktsiine kõigile kümne kuu jooksul, miks me peame veel ootama, miks protsess on nii aeglane jne," kommenteeris Ansip.

Tema ei näe Euroopa Komisjoni senises tegevuses otsustavaid vigu.

"Ma kujutan ette, et sellises situatsioonis, kus need lepingud sõlmiti, loodeti, et kui pooled neist farmaatsiafirmadest, kes on rahalise toetuse saanud, suudavad ka vaktsiinid välja töötada, siis on hästi läinud. Tegelikkuses on läinud veelgi paremini," ütles Ansip.