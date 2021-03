Evanstoni mustanahalised elanikud saavad kodu ostmiseks või renoveerimiseks hüvitisfondist umbes 25 000 dollarit toetust. Hüvitisfondi esialgne suurus on 400 000 dollarit, kuid Evanstoni linnanõukogu plaanib kümne aasta jooksul fondile eraldada 10 miljonit dollarit.

Fondi loomine kiideti linnavolikogus heaks esmaspäeval, poolt oli kaheksa saadikut, vastu üks.

"Praegu vaatab kogu maailm Illinoisi osariigis asuvat Evanstoni. See on hetk, mida pole kunagi varem nähtud ja see on hea hetk," ütles USA Aafrika-Ameerika reparatsioonide komisjoni president Ron Daniels.

Danielsi sõnul tuleks Evanstoni meetmeid rakendada samuti riiklikul tasandil.

Mitmed USA linnad on alustanud sarnaseid algatusi, kuid konkreetse rahastamiseni pole veel jõutud. Umbes 170 demokraatliku partei kongressisaadikut toetab eelnõud, et riiklikul tasandil uuritaks hüvitamiskomisjoni loomise võimalust. President Joe Biden ütles, et toetab uuringut.

Reparatsioonide maksmist mustanahalistele USA kodanikele on arutatud juba 1865. aastast, kui lõppes USA kodusõda. Selle eesmärk on diskrimineerivate seaduste poolt põhjustatud rassilise ebavõrdsuse kaotamine.

Kõige kahjulikum seadus oli redlining. Selle käigus finantsinstitutsioonid süstemaatiliselt keeldusid mustanahalistele andmast hüpoteeklaene. See takistas paljudel mustanahalistel kodu osta ja viis paljudes USA linnades segregratsioonini.

Enne Evanstoni volikogu hääletust ütles rühm mustanahalisi elanikke, et volikogu keskendub liiga palju eluasemeprobleemidele.

"Kui me teeme heastamist, teeme seda õigesti. Ärgem keelakem mustanahalistele seda, mida nad on sajandeid oodanud," ütles Evanstoni linnavolikogu liige Cicely Fleming.

Mitmed kriitikud väidavad, et sularahamaksed ei lahenda struktuurseid tingimusi mis põhjustasid institutsionaalse rassistliku poliitika.

"Tuleb tegeleda struktuursete probleemidega, kui neid ei lahendata jätkuvad probleemid ka tulevikus, hoolimata sellest kui palju hüvitusfonde lõpuks on," ütles USA mustanahaliste riikliku koalitsiooni kaasesimees Kamm Howard.

Evanstoni 75 000 elanikust on umbes 16 protsenti mustanahalised. Fondist raha saajad valitakse juhuslikult.

Eelmisel nädalal lubas katoliku kiriku jesuiitide ordu panustada 100 miljonit dollarit, et aidata nende inimeste järeltulijad, keda ordu kunagi orjastas.