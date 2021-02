7. jaanuari hommikul 10.09 saatis Valga haigla juht Margus Ulst kirja oma Rotary klubikaaslastele.

Valga haigla koostöös Tasku Tervisekeskusega pakub Rotary/Inner Wheel riskirühma kuulujatele võimalust lasta end COVID-vaktsineerida juba järgmisel nädalal.

Orienteeruv vaktsineerimise aeg on teisipäevast reedeni Tartus Turu t 2 väljaspool tervisekeskuse tööaega. s.o. õhtupoolikul al kl 18. Vaktsineerimise viib läbi väljaõppinud õde klubi meedikute toetusel.

Kes on riskirühm? Üldjuhul üle 65 a inimesed või muudel põhjustel.

Töö planeerimiseks on vaja teada soovijate nimesid ja isikukoodi juba homme reedel!

7. jaanuaril kell 12:45 saatis Medita kliiniku juht Kristo Ausmees Margus Ulstilt saadud kirja edasi sotsiaalminister Tanel Kiigele ja terviseameti peadirekrorile Üllar Lannole.

Võtan endale julguse ja kirjutan Teie isiklikule e-posti aadressile. Mul oli alloleva kirja edastamiseks mitu võimalust. Valisin Teid, ehk on sellest kellelgi kasu või meenub mõnes uues olukorras.

Meditsiiniettevõtte juhina ootan vaktsiine ligi 100 töötajale. Ja vastan neile igapäevaselt, et oleme riiklikus ootejärjekorras ettepoole liikumas.

Kas te saate korraldada, et eesliinitöötajatele (ehk Medita töötajatele) saaks vaktsineerimine võimalikuks vastavalt riiklikule vaktsineerimiskavale. Elik enne allolevas kirjas toodud kolmandaid isikuid.

Kui Teil tekib logistilisi probleeme, siis hr Lannol on minu telefoninumber olemas. Võtke lahkesti ühendust ja aitame Teid iseenda vaktsineerimise organiseerimisel.

NB! 24 tunni jooksul ma seda kirja kellegi huvides ei kasuta.

7. jaanuaril kell 16:27 kirjutas Ulstile terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Palun võtke ühendust dr. Ausmehega ja leppige kokku vaktsineerimise aeg.

Kell 16:40 sai Margus Ulst juba põhjalikuma kirja. Selle saatis sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse.

Palun kirjuta ruttu mida Sinu poolt saadetud alumine mail tähendab? Praegu on vaktsineerimise prioriteet tervishoiutöötajad ja hoolekandetöötajad ja hooldekodude töötajad. Valga haigla juhil ei ole õigust hakata korraldama Rotary klubi liikmete vaktsineerimist enda poolt defineeritud riskigrupi määratluse alusel. Millise asutuse tellimusest oled aktsiooni kavandanud?

Ühtlasi küsin kas kõik vaktsineerimist soovinud Valga haigla töötajad on vaktsineeritud?

Kell 19:27 oli Margus Ulst meelt muutnud ning saatis Maris Jessele ja Üllar Lannole vastuse. Kirja alustas ta sõnadega "Kallid kaasvõitlejad".

Tunnistan eksimust. Hetkel on prioriteet tervishoiutöötajate ja hooldekodude vaktsineerimisel. Riskirühma patsiendid peavad veidi ootama.

Saan aru ka klubivend Kristo Ausmehe pettumusest, et riik ei käsitle eraklinikuid võrdsena arengukava haiglatega. 100 meditsiinitöötajaga Medita kliinik, mis ju samuti töötab eesliinil, ei tea, kuna nad vaktsiini saavad.

Kui see teadmine saabuks, siis ehk oleks võimalik meil kõigil rahulikumalt edasi töötada.

Suunan oma energia Valga maakonna hooldekodude aitamisele. Meie haigla hooldekodu 110 elanikku saavad teisipäeval nõusolekute mahus vaktsineeritud. Naabruses Paju hooldekodu saab vaktsiinid esmaspäeval.

8. jaanuaril kell 00:17 saatis Üllar Lanno Valga haigla juhile uue kirja.

Hr Ausmees on olnud minu 3 kuu sees juht olles üks suurima negatiivse kuvandiga isik. Mulle on jäänud mõistmatuks tema motiivid saavutada eesmärk iga hinna ja pigem halva kui korrektsuse ja heaga.Temaga minimaalne kirjavahetus on parim viis suhtlemiseks, kuna usaldada selle edaspidist kasutamist ei saa.

Et saaksite edasi minna heas usus – siis saatke tema Medita kliinikule ametlik kiri – kutsega vaktsineerimisele, aadress, kuupäevad ja paluge endale saata nimedega kiri krüpteeritult.

Kuna ta on Terviseametiga mitmes õigusvaidluses, siis selle intsidendi esiletoomine on pigem kõrval efekt varasematele erimeelsustele.

Samal ööl, kell 01:01 vastas Margus Ulst Üllar Lannole.

Üllar, me ei ole varem suhelnud, aga mulle tundub meediakajastusest, et sa oled "õige mees". Minu telefon on XXXXXX.

Kristoga ma suhtlesin vabalt kl 18. Tema ei ole meilt nõus midagi vastu võtma. Tema võitleb riigiga oma asutuse töötajate vaktsineerimise pärast. Arvan, et ta rahuneks, kui annaksite talle konkreetse kuupäeva, kuna tema 100 töötajat (kellest paljud töötavad riigihaiglates) saaksid vaktsiini.

Ma ei teadnud, et tema mure nii suur on.

***

Laiemale üldsusele Margus Ulsti ettepanekust ei räägitud, kuniks "Pealtnägija" 19. jaanuaril, ehk kaksteist päeva pärast juhtunud loo avalikuks tegi.

Kirjavahetust kommenteerides rõhutas terviseamet, et "Üllar Lanno kriitilisus Kristo Ausmehe suhtes ei ole seotud nn Rotary klubi vaktsineerimisjuhtumi avalikustamisega, vaid käesoleval hetkel on pooleli õigusvaidlus terviseameti ja Medita Baltics AS-i vahel, mille üks juhatuse liige on Kristo Ausmees." Vaidluse sisu on terviseamet valmis kommenteerima pärast vastava otsuse jõustumist.

Terviseamet lisas, et Üllar Lanno ei soovitanud Margus Ulstil kutsuda Medita töötajaid vaktsineerima eelisjärjekorras, vaid leppida kokku vaktsineerimisplaaniga sobiv hetk kliiniku töötajate immuniseerimiseks.

"Ausmehe vihje tõttu jäi Valga haiglast alanud algatus Rotary klubile teostamata ja seda saab tunnustada," teatas terviseameti peadirektor Üllar Lanno. "Kaheti mõistetava kirja esitamine läbi valdkonna ministri ja Terviseameti juhi e-posti aadressi on samuti küsimusi tekitav, kui taheti anda asjale ametlik käik," lisas Lanno.