Jesse: Valga haigla juhi teole mõistlikku selgitust pole

Jesse rääkis Tartu Postimehele, et haiglajuhi käitumine ei olnud õige, sest haiglajuht pidi kasutama haiglasse tellitud vaktsiine prioriteetsete gruppide vaktsineerimiseks, kelleks on haigla töötajad.

"Kui haigla töötajad ei soovinud vaktsineerimist, oleks pidanud seda pakkuma kohe järgmistele tervishoiutöötajatele Valgamaal või hooldekodude või oma enda haigla õendushoolduse patsientide vaktsineerimiseks," ütles Jesse ja lisas, et vaktsineerimise plaanis on ka see kõik selgelt kirjas.

Jesse sõnul pöördus kliinikum siseauditi tegijate poole, et uurida, mis haiglas täpselt toimus ehk kui palju oli selleks hetkeks, kui Margus Ulst oma klubikaaslastele pakkumise tegi, vaktsineeritud tervishoiutöötajaid ja keda veel oli seal vaktsineeritud.

Edasi arutab seda Valga haigla nõukogu ning toimetab vastavalt saadud informatsioonile.