Esindajatekoda otsustas Trumpi tagandada jaanuari keskel, vaid nädal pärast Kapitooliumi ründamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tagandamisprotsessi eel avalikustatud 78-leheküljeliselises ülevaates rõhutasid endise presidendi Donald Trumpi advokaadid, et inimesed läksid Kapitooliumi juurde isiklikel põhjustel, mitte Trumpi mahitusel.

Advokaadid lisasid, et demokraadid on soovinud aastaid Trumpi karistada ja kuulutanud nüüd sõnavabaduse tagandamist väärivaks teoks.



USA senaator, vabariiklane Lindsey Graham ütles, et tema arvates on tagandamispunkt põhiseadusevastane. "Trump on Floridas. Ta ei ole ametis. Presidendi tagandamisprotsessi peab juhtima ülemkohtu peakohtunik. Ta ei ole kohal, sest Trump ei ole president," lausus ta.



Donald Trumpi endise kampaanianõuniku Jason Milleri sõnul ei ole Trumpi süüdimõistmine reaalne. "Me juba teame, kuidas see kõik lõpeb ja ei ole mingisugust võimalust, et endine president tegelikult süüdi mõistetakse," ütles Miller.



Trumpi süüdi mõistmiseks peavad demokraadid veenma endaga hääletama vähemalt 17 vabariiklast. Esindajatekoja prokuröride arvates pani Trump toime tõsise põhiseadusevastase kuriteo.



"Selleks on vaja tõde ja vastutust, kui soovime edasi liikuda, paraneda ja tuua meie riik uuesti kokku. Sellise suure asja mahavaikimine ei too mingisugust paranemist," sõnas USA senati demokraatide juht Chuck Schumer.



USA esindajatekoja liige, demokraat Hakeem Jeffries märkis, et erinevate seoste loomine on oluline osa esindajatekoja prokuröride tööst, sest see näitab, kuidas 6. jaanuaril toimunu on seotud Donald Trumpi suure valimispettuse valega.



Praeguse seisuga ei plaanita kohtuprotsessile kutsuda tunnistajad ja kavatsetakse keskenduda hoopis videotõenditele. Mõlemale poolele antakse kokku 16 tundi oma argumentide tutvustamiseks.